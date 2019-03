LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Suso non è un problema, Romagnoli resta qui"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sulla squadra giovane: "Per dare un giudizio alla squadra bisogna fare un percorso e dopo 14-15 partite di fila se hai la stessa concentrazione vuol dire che siamo cresciuti. L'anno scorso fino a dicembre avevamo dimostrato di essere fragili, ora invece stiamo dando maggiore continuità. A fine campionato dirò se siamo veramente maturati".

Su Zapata: "Non lo convochiamo domani, ha iniziato a corricchiare. Deve ancora fare 4-5 giorni da solo per capire se può allenarsi con il gruppo".

Su Kessie: "Ieri ha fatto la prima parte con noi, all'inizio gli dava fastidio la botta. Oggi valutiamo se è a disposizione e vediamo domani".

Su Paquetà: "Ha giocato tanto, dovrebbe un pò riposare. Ho la sensazione che si preoccupa troppo per difendere, mentre deve essere più naturale. Quando deve pensare alla fase difensiva lo vedo che si agita, ma possiamo migliorare".

Sul gioco difensivo: "Con la Lazio abbiamo fatto una grande partita a livello difensivo ma abbiamo sbagliato a livello tecnico. Ma ci sta. Però non è vero che abbiamo preparato la partita per pareggiarla, mi dovete spiegare come si fa a preparare una partita per pareggiarla... Il paragone con Rocco? Sono orgoglioso, il primo a vincere la coppa Campioni, ha inventato il catenaccio quindi sono orgoglioso. Non dimentichiamo le cose positive che il calcio italiano ha creato in passato".

Su Caldara: "Oggi si è allenato con la Primavera, domani giocherà con la Primavera, giocherà 50 minuti massimo. Non abbiamo la bacchetta magica, viene da 4 mesi d'infortunio, vediamo come va il test di domani, poi decideremo".

Sul derby: "Dobbiamo pensare a Milan-Sassuolo, e poi il Chievo, facciamo il nostro e poi vedremo con quale classifica arriviamo al derby".

Su Biglia: "Sono stati bravi i ragazzi a migliorare a livelli tattico e tecnico, Lucas era un giocatore importante però le dinamiche sono cambiate in questi mesi in cui è stato fermo, ha avuto un infortunio grave, dobbiamo metterlo in condizione di farlo rendere al massimo. Ha giocato già due spezzoni e pure in panchina voglio un Biglia leader".

Su Andrè Silva: "Silva resta un attaccante importante, ha grande margine di crescita però ha fatto la scelta e bisogna rispettarla. Se lo riprenderei? E' una domanda che dovete fare a Leo e Gazidis. Sta giocando a Siviglia e ha il diritto di riscatto, poi vederemo. E' stato un giocatore molto interessante pure se non ha avuto molto spazio".

Su Piatek: "Lo vedo sorridente, sta bene con i compagni a Milanello, s'impegna sempre".

Le canzoni su Gattuso: "Non parliamo di questo a casa. Sto quasi sempre a Milanello, solo mia figlia smanetta su internet, l'altro invece ha preso da me. Parliamo di altre cose, ma non parliamo delle canzoni dedicate a me. Non amo smanettare, non sono uno che va sui social. Quando mi vedo in Tv spesso cambio perchè mi dà fastidio vedere la mia faccia".

Su Cutrone: "Deve lavorare. E' entrato con Atalanta e Empoli, è penalizzato dal fatto che giochiamo solo con un attaccante, ma nel calcio il lavoro paga, per me quando un giocatore sta col muso vuol dire che ci tiene, ha il fuoco dentro. Mi piace quando un giocatore non è contento perchè vuole fare di più. Ma lui ha rispetto di tutto".

Su RomagnolI: "Deve continuare a crescere, è capitano del Milan e ha rinnovato un anno fa. Fa piacere quando le grandi squadre mettono gli occhi sui nostri giocatori, ma continuerà qui ed è felice di indossare la fascia da capitano".

Su Suso: "Per me ci sta che un giocatore attraversi una fase di appannamento. L'importante è capire come aiutarlo, lui per me non è un problema. A livello tecnico ci ha abituato bene in questi anni, è stato un mese fermo e sicuramente a livello fisico sta pagando, ma deve stare tranquillo, perchè ha le qualità per farci fare il salto di qualità":

Sulla settimana: "A livello tecnico abbiamo fatto fatica, sia nel primo tempo con l'Empoli sia con la Lazio. Dobbiamo dare continuità al gioco".

Sul Sassuolo: "L'anno scorso ho fatto solo un punto contro De Zerbi, so che tipo di calcio fa e cosa gli piace fare. Dobbiamo stare attento perchè il SAssuolo è organizzato e può farti male, dobbiamo prepararla come se fosse una big".

Sulle energie: "A livello fisico in estate abbiamo fatto un lavoro importante, stiamo bene in questo momento. Non dobbiamo pensare cosa ci stiamo pensando, mancano 14 finali e preparare le partite con grande voglia e concentrazione".

Sui tifosi allo stadio: "I tifosi si convincono con le prestazioni e con i risultati. Anche a Roma l'altro giorno c'erano 5000 tifosi all'Olimpico, è stato importante. Dobbiamo essere bravi noi a interpretarla bene e partite col piglio giusto. Ma ragioniamo gara dopo gara e domani sarà fondamentale. Non pensiamo al derby ma solo al Sassuolo".

