LIVE TMW - Milan, Giampaolo: "Alla squadra ho chiesto concretezza"

Fonte: Dallo stadio "Luigi Ferraris", Genova

23.32 - Successo vitale per il Milan che espugna il "Ferraris" 2-1 superando a fatica il Genoa. Fra pochi istanti il tecnico rossonero Marco Giampaolo analizzerà il match in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

23.43 - Mister Giampaolo è entrato nella sala stampa del "Ferraris". Inizia la conferenza.

Squadra un po' fragile in certi momenti?

"Devo dire tutt'altro. Non ho chiesto finezze, ho chiesto concretezza. In questi momenti ne esci fuori con spirito di squadra e quando siamo andati sotto all'intervallo non era assolutamente facile. La squadra ha poi trovato il guizzo per mettere la testa fuori. Poi aspetto di vedere la squadra con una leggerezza mentale perché deve crescere, essere più razionale in tante cose. E la qualità che dispone metterla a disposizione del collettivo. Questo è il mio giudizio anche se alla fine arrivava il pareggio".

Gli inserimenti di Leao e Paquetà?

"Non butto a mare nessuno: né chi ha giocato prima né chi è subentrato. Riconosco a chi è subentrato che ha fatto bene. Devo poi migliorare gli uni e gli altri".

Come la squadra è rientrata all'intervallo?

"Sul piano psicologico non è stato facile ma la squadra ha avuto una risposta straordinaria".

Che indicazioni ha avuto da Suso?

"Ha fatto una grandissima partita. Mi è piaciuto molto".

La sostituzione di Piatek?

"Io Piatek l'ho difeso e lo difenderò sempre. L'ho tolto perchè pensavo che servisse una caratteristica differente".

Bonaventura può essere una pedina importante?

"Mi è piaciuto, è forte, ha personalità".

I tifosi hanno espresso malumori verso l'ambiente Milan. Questo ha spronato la squadra?

"Gli uomini migliori vengono fuori nella difficoltà. I giocatori sono stati straordinari. I tifosi ci aiuteranno, li dobbiamo trascinare".

Come vede Leao?

"Può giocare esterno, può giocare centrale. Il Milan deve avere equilibrio e gli equilibri li devi trovare a seconda del tuo momento, dell'avversario. Io devo salvaguardare l'equilibrio di squadra".

Prima da titolare di Duarte.

"Buon spirito. E' un ragazzo intelligente che si è fatto trovare pronto".

23.51 - Termina la conferenza stampa di Marco Giampaolo dopo il successo contro il Genoa.