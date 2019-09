LIVE TMW - Milan, Giampaolo: "Difficile privarsi di Calhanoglu. Derby una gioia"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

22.55 - Il Milan espugna il Bentegodi grazie al penalty di Piatek, in un match disputato in superiorità numerica dal 21' del primo tempo. Marco Giampaolo è atteso a breve nella sala stampa del Bentegodi per la conferenza post-partita.

23.25 - Inizia la conferenza di Giampaolo.

Un Milan imbarazzante nel primo tempo. Cosa si porta di esperienza positiva?

"L'analisi mi pare esagerata. Abbiamo fatto una partita intelligente dopo l'espulsione, nella ripresa ci siamo presi le posizioni che dovevamo prendere. La resistenza dell'Hellas sarebbe stata comunque difficoltosa. Abbiamo rischiato molto portando tanti giocatori sopra la linea della palla. Abbiamo rischiato niente. Ci sono tante cose da migliorare, non ci sono squadre perfette a questo punto. Le intenzioni per migliorarci ci sono, poi il tempo ci giudicherà".

Ha parlato con Piatek?

"No, non lo faccio mai dopo le partite. È sereno. Il gol non cambia, sono i contenuti della partita che vanno esaminati. Meglio fai le cose collettivamente e più chance di vincere hai".

Ha fatto un solo cambio. Ha voluto dare un segnale?

"No, penso non ci fosse bisogno di cambiare. I centrocampisti lavoravano bene, davanti potevo cambiare attaccante con attaccante, ma stavano bene. Solitamente faccio tre cambi ma non c'era la necessità di alterare equilibri".

La prova di Biglia?

"È un giocatore forte, un leader carismatico. Biglia ha un motivo, quello di alzare il livello carismatico di una squadra. Fermo restando che Bennacer è un giocatore forte. Io devo costruire le fondamenta della squadra, e lo faccio con gli uomini che ritengo più funzionali".

Manca un po' di esperienza?

"È un ruolo particolare, Bennacer aveva fatto un ottimo precampionato. Per questa gara ho scelto Biglia, per non annegare nelle difficoltà".

Ha sentito cori contro Kessié e Donnarumma?

"Non la educo io la gente che si comporta così".

Considerazioni su Suso?

"È bravo sulla mattonella, non è un giocatore da profondità. È bravo nell'uno contro uno e se affronti squadre che si chiudono servono giocatori così. Servono giocatori che aprono strade che altri non vedono".

Come valuta la prova del Verona?

"Mi è piaciuto molto di più con il Lecce, ha dominato. Stasera ha giocato a non farci giocare, noi siamo stati bravi ad avere la pazienza di stancarli: Ai ragazzi ho detto 'prima o poi con pazienza troviamo la giocata'. L'Hellas a Lecce mi era piaciuto molto".

Come giudica la prova di Paquetà?

"È un po' disordinato, ma lo metto a posto, ci deve lavorare. Ha forza, motore e tecnica. Non è ancora un giocatore completo, gli manca qualcosa, ma non nella volontà. Ci arriviamo perché il ragazzo è intelligente".

Cosa pensa di Calhanoglu? Quando rivedremo Bonaventura?

"Difficilmente mi priverò di Calhanoglu per le sue qualità, deve migliorare ma ci arrivo anche lì. Bonaventura non è ancora in condizione, ma migliora. Deve avere pazienza anche lui".

Quanto manca ad avere un'identità?

"Identità significa scandire le fasi di gioco. Ci arriveremo con il tempo. Identità è un pensiero collettivo".

Sabato c'è il derby.

"E noi lo giocheremo. Il derby è una gioia, non una crocifissione, pensate al calcio come una cosa bella (dice fuori microfono mentre esce dalla sala stampa, ndr)".

23.38 - Finisce la conferenza di Marco Giampaolo.