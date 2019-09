LIVE TMW - Milan, Giampaolo: "Giusto che io sia sotto la lente d'ingrandimento"

Fonte: nostro inviato all'Olimpico Grande Torino

Bene per un tempo, probabilmente il miglior Milan di tutto l'anno. Poi, però, una ripresa decisamente sottotono, e la rimonta del Torino a far sprofondare sempre più giù i rossoneri. L'attacco continua a non segnare, anche stasera la rete di Piatek è arrivata dagli undici metri, e la reazione post-derby si è vista solo a metà. A breve, dalla sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, il tecnico Marco Giampaolo parlerà ai giornalisti dopo la seconda sconfitta consecutiva.

Come si riparte?

"Dobbiamo farlo, per forza. Siamo stati sconfitti nonostante la partita migliore dell'anno. La squadra ha dimostrato attaccamento a un'idea. E' un peccato, la vittoria porta autostima e fiducia. Mi dispiace per i ragazzi, hanno avuto una buona reazione post-derby e dopo le critiche, abbiamo reagito da ragazzi professionalmente veri. La sconfitta è immeritata, ma nel calcio ci sono. Spero che non intacchi l'autostima".

Vi siete abbassati troppo con l'ingresso di Bonaventura?

"Abbiamo avuto la pecca di non chiuderla. Ma Jack ha avuto una bella intuizione. In tre minuti abbiamo preso due gol, la squadra si è innervosita, l'abbiamo sentita come un'ingiustizia per ciò che avevamo fatto. Non penso che Bonaventura abbia cambiato la partita in negativo".

E' preoccupato per i continui errori sotto porta?

"No, almeno adesso creiamo qualcosa. Stasera abbiamo avuto le occasioni, ci sta che Piatek possa sbagliare. Ma ha avuto altruismo, non ho trovato un calciatore non collaborativo. Si può sbagliare, come è successo. Gli atteggiamenti sbagliati vanno puniti, non il rispetto per la maglia e per i tifosi".

Vi siete visti con Maldini?

"Il paragone con Sacchi è una bestemmia. Loro sono sempre a Milanello, sanno come stiamo lavorando. Sono sotto la lente d'ingrandimento, è giusto che sia così. Faccio questo mestiere con fedeltà, cerco di migliorare il Milan e so di essere legato ai risultati. Ma sento la squadra: se non fosse così, stasera avrebbe fatto una partita dimessa".

Come mai non ha tolto Suso?

"Ha intuizione, colpi, l'assist al 93' è suo. Apre spazi e visioni: quando vedo che si trascina lo sostituisco, altrimenti lo tengo in campo".

Cos'è successo in quei quattro minuti?

"Non lo so. E' stato bravo il Torino a variare e a vincere".

Come ha visto il possibile fallo su Calhanoglu in occasione del pareggio del Toro?

"Mi sembrava fosse fallo, ma non possiamo tornare indietro. Non cambia niente se io dico che era fallo".

