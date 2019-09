LIVE TMW - Milan, Giampaolo: "Responsabilità mia, dobbiamo reagire"

Diretta scritta su TuttoMercatoWeb.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: inviato a Milanello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la disfatte nel derby contro l'Inter, per il Milan è arrivato il momento di pensare alla prossima partita contro il Torino. Domani i ragazzi di Marco Giampaolo saranno impegnati in casa dei granata alle 21.00. Segui la conferenza stampa del tecnico rossonero con la diretta testuale di TMW.

Ore 14 - Inizia la conferenza stampa di mister Marco Giampaolo

Cosa ha percepito questa settimana? "La percezione dei tifosi la posso immaginare, ed è di delusione dopo la sconfitta nel derby. Abbiamo il dovere di ripartire e rialzarci. La squadra ha saputo mettere da parte le delusioni, ma ora dobbiamo reagire e non lasciarci sconfiggere. Reagire a testa alta e ripartire con determinazione".

Come ha trovato la squadra? "In questo momento nessuno è contento, ma lavoriamo per essere più forti e convincenti, per essere padroni della partita. Le conosco le difficoltà che oggi la squadra incontra. La disponibilità dei ragazzi è positiva".

Che squadra è il Torino? "E' una squadra ostica, ma a prescindere della forza dell'avversario il Milan deve fare la sua partita".

Cosa deve fare il Milan col Torino e se ci saranno cambi? "Dobbiamo migliorare il palleggio, abbassare la percentuale di errori nei passaggi, legare il gioco, fare tante cose meglio. Turnazione? Abbiamo giocato sabato, e giochiamo domani, farò scelte in funzione dell'avversario e non per il turnover".

Il Milan è da quarto posto? "Dobbiamo lavorare per essere forti e fare il meglio, poi dipende dalla qualità del lavoro e da quello che sapremo fare. E' una domanda che sfugge da qualsiasi tipo di risposta".

Piatek è un caso? "No, deve solo lavorare per metterlo nelle condizioni migliori".

La rosa ha giocatori per il tuo calcio? "Il Milan è diverso dalla Samp, in ogni squadra puoi fare un certo tipo di calcio. Questo Milan ha altre caratteristiche, lavoriamo per far rendere al massimo ogni elemento della rosa. Devo avere la capacità di mettere insieme le caratteristiche le dei giocatori del reparto offensivo per farli rendere al meglio".

Hai parlato con la dirigenza? "Parliamo spesso, come sempre, ci scambiamo idee e pareri".

Il ritardo del Milan era prevedibile? "Il tempo sarà il mio alleato e il mio nemico, lavoro per prendermi quel tempo. Poi devo essere supportato dai risultati perché il Milan ha un'altra cassa di risonanza, perché ha un blasone e storia diversa dalle altre squadre, ha milioni di tifosi, ma io lavoro per prendermi il mio tempo, non salto gli step. Vado avanti con il mio modo di essere".

Si sente a rischio? "Non ci penso e non mi interessa, penso solo a lavorare".

Suso trequartista? "Sabato è tornato a giocare a destra dopo un quarto d'ora, e abbiamo giocato con Suso, Piate e Leao, con tre attaccanti puri, quindi no è un problema di posizione, a me Suso piace anche da trequartista, ma voglio mettere i giocatori nelle loro posizioni in base alle caratteristiche. Ma oltre Suso devo mettere a posto gli altri, perché Rebic ha caratteristiche diverse rispetto agli altri".

Bennacer e Hernandez? "Bennacer o Biglia, oppure Hernandez o Rodríguez".

I giocatori chiesti sul mercato? "Non faccio differenze, non guardo la carta d'identità, chi li ha presi, guardo solo come giocano in campo. Non ho nulla da rimproverarsi".

Bonaventura? "Sta molto meglio, anche domani potrebbe ritagliarsi uno spazio. Può giocare ovunque, dipende dal modo di giocare però può giocare avanti e in mezzo, può fare tutto. Ala, mezzala, dipende sempre cosa chiedi al giocatore".

Salvo qualcosa nel derby? "Tante piccole cose la squadra le ha fatte bene, non è tutto da buttare. La sconfitta nel derby si porta via milioni di polemiche, ho analizzato con la squadra in maniera attenta gli aspetti positivi e negativi".

14.17 - Finisce qui la conferenza di Marco Giampaolo.