LIVE TMW - Milan, Halilovic: "Un onore indossare questa maglia"

Finisce qui la conferenza di Halilovic.

Sui tifosi e l'accoglienza: "E' stato molto bello, grazie a tutti i tifosi. Per me è un onore far parte di una squadra così speciale. Aquilani e Boateng mi hanno sempre detto dell'ottima tifoseria, devo fare benissimo in questa pre stagione e soprattutto durante l'anno".

Su Cristiano Ronaldo: "E' uno dei migliori giocatori della storia del calcio. Ho giocato contro il Real Madrid diverse volte ma per me Messi è il miglior giocatore della storia del calcio. Messi è stato anche tra i miei compagni di squadra, con tutto il rispetto per Cristiano".

Su Gattuso allenatore: "Sono felice di allenarmi con lui, è un mister che da tutto ai suoi giocatori, chiede il 100% anche quando siamo stanchi, ma è importante per me perchè sono giovane".

Su cosa devo migliorare: "Ho una buona tecnica grazie alla scuola della Dinamo Zagabria ma posso migliorare, posso migliorare molto perchè sono giovane"

Su Boban: "E' stato un grande giocatore ed è una persona molto importante per la Croazia e per il Milan. Non ho ancora parlato con lui ma voglio farlo, Psalic anche è stato qui, anche lui mi ha detto belle cose sul Milan. Lo stesso Kalinic e Simic mi hanno detto tante cose, sono felice di essere qui".

Sui nuovi compagni: "Parlo con Simic perchè parla la mia lingua, ma tutti mi stanno aiutando. Ho parlato con Bonucci e chi parla spagnolo, con Suso e Musacchio ad esempio. Però voglio imparare velocemente l'italiano".

Sulla Nazionale: "Voglio giocare al Milan e fare bene per avere più possibilità di giocare con la Nazionale croata. Devo dare il meglio di me, ma al momento non penso alla Nazionale. Questa è un'ottima chance per me, penso solo al Milan".

Sul perchè si è perso in questi anni: "L'ho detto, ero troppo giovane, forse era troppo difficile giocare nel Barcellona e non c'erano troppe possibilità per un giocatore giovane, non ho giocato molto al Barcellona. Ma ho 22 anni e posso ancora giocare tante partite e far vedere le mie qualità nel Milan, voglio migliorare e fare bene qui".

Sui sogni e il tempo perso: "Tre anni fa ero molto giovane, ho giocato in Spagna e in Germania, ho giocato tante partite ora sono al Milan ed è un grande passo per me, voglio fare molto bene".

Sul ruolo da mezzala: "Ho giocato molte partite da centrocampista, da numero 8 o numero 10, posso far bene in quella posizione, ma se il mister ha detto che posso fare bene in quella posizione mi impegnerò a farlo e darò il massimo. Qualsiasi posizione per me va bene".

Su Boateng: "Boateng mi ha parlato bene di Milano, anche Alberto Aquilano me l'ha detto. Il Milan è una grande società, un club storico con una grande tradizione, qui hanno giocato tanti campioni, mi hanno detto di allenarmi tanto e di rispettare la storia del Milan".

Sul numero 77: "Il numero 7 è il mio preferito, mi piace molto. Kalinic ha il sette quindi ho preso il 77"

Sul contatto con Gattuso: "Ho parlato con mister Gattuso, ho avuto delle buone impressioni, mi ha spiegato tutto e posso parlare con lui sempre e comunque, ma è stata ottima la prima impressione".

Sulle prime sensazioni: "Ciao a tutti i tifosi rossoneri, sono molto felice di essere qui, per è un onore indossare questa maglia e di essere in uno dei club più importanti al mondo. E' uno step importante per la mia carriera, voglio far vedere cosa possa fare a tutti. Sono felice di lavorare con questo staff e con i nuovi compagni".

La stagione del Milan è ripartita ieri con il raduno a Milanello. Oggi la società presenta Alen Halilovic, croato classe 96 arrivato a parametro zero dall'Amburgo e ufficializzato pochi giorni fa. Segui le parole live su TMW.