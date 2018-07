LIVE TMW - Milan-Higuain, Marotta: "E' fatta? Mica tanto". Pipita vuole 4.5 mln

Fonte: hanno collaborato Marco Conterio, Raimondo De Magistris e Marco Frattino

20.22 - Caldara ha l'accordo col Milan - Da pochi minuti Giuseppe Riso ha lasciato Casa Milan. Il procuratore di Mattia Caldara ha limato gli ultimi dettagli relativi all'ingaggio che percepirà al Milan l'ex difensore dell'Atalanta: si tratta di un quinquennale da 2.2 milioni di euro netti a salire.

19.53 - Higuain chiede una buonuscita da 4.5 milioni di euro alla Juventus - E' la buonuscita che Higuain intende incassare dalla Juventus l'ultimo scoglio in merito alla trattativa che porterà nei prossimi giorni l'attaccante argentino al Milan.

Il Pipita, che col club rossonero firmerà un quadriennale da 6 milioni l'anno, ha chiesto alla Juventus 4.5 milioni di euro per andare via. Una richiesta che la Juventus (per il momento) non è disposta ad assecondare: ecco perché la fumata bianca non è arrivata, anche se la chiusura resta sempre molto vicina.

19.46 - Marotta: "Fatta per Higuain? Mica tanto..." - L'ad della Juventus Giuseppe Marotta ha appena lasciato gli uffici legali del club bianconero a Milano. "Tutto fatto per Higuain? Mica tanto...", ha detto Marotta ai cronisti presenti prima di andare via.

18.40 Nicolas Higuain va via - Arrivano aggiornamenti sull'addio di Gonzalo Higuain alla Juventus, con l'argentino che poi approderà al Milan. Il fratello del Pipita, Nicolas Higuain, ha da poco lasciato gli uffici legali bianconeri senza rilasciare dichiarazioni. Incontro terminato, dunque, mentre poco dopo è andato via anche Paratici. All'interno sono rimasti soltanto Marotta e Cherubini.

18.25 Bacca e l'agente di Caldara a Casa Milan - Ultime da Casa Milan, dove poco fa è entrato Carlos Bacca per parlare del suo futuro con i rossoneri. Secondo quanto raccolto da TMW, poco fa anche l'agente Giuseppe Riso - procuratore di Mattia Caldara - ha fatto il suo ingresso nella sede milanista. Si tratta anche per il passaggio del difensore al Milan.

17.52 Nicolas Higuain negli uffici della Juventus - Si tratta per l'addio di Gonzalo Higuain alla Juventus, col conseguente trasferimento al Milan. Marotta e Paratici sono arrivati negli uffici legali bianconeri insieme a Nicolas Higuain, fratello-agente del Pipita. Si continua a trattare, l'addio tra l'ex Napoli e la Juve è sempre più vicino. Clicca qui per il video.

17.45 - Manca il sì definitivo del trasferimento di Gonzalo Higuain al Milan. Secondo quanto raccolto, manca l'intesa sulla buonuscita dell'argentino con la Juventus.

17.25 - Ultime da Casa Milan in merito all'affare legato al trasferimento di Gonzalo Higuain in maglia rossonera. E' terminato da pochissimo l'incontro tra la dirigenza della Juventus e Leonardo, mentre il Pipita è da poco arrivato alla Continassa per allenarsi.

17.10 - TMW - Juve, Higuain arrivato alla Continassa. Accoglienza calorosa per Cristiano Ronaldo. Clicca qui per leggere!

16.35 - Nicolas Higuain ha già incontrato la Juventus - Prima di andare a Casa Milan, i dirigenti della Juventus in centro a Milano hanno incontrato Nicolas Higuain, fratello-agente del Pipita, per fare il punto sulla buonuscita.

16.25 Marotta e Paratici a Casa Milan! - Novità da Casa Milan: appena arrivati i dirigenti della Juventus Giuseppe Marotta e Fabio Paratici.

15.46 Higuain (per ora) alla Continassa) - In attesa che il suo entourage definisca il trasferimento al Milan, il centravanti argentino Gonzalo Higuain è ancora alla Continassa per allenarsi con la Juventus.

15.34 - Cantamessa lascia Casa Milan - Attorno alle 15 il legale del Milan, Leandro Cantamessa, ha lasciato la sede rossonera, in ore sempre più calde per la chiusura della maxi operazione che porterà Gonzalo Higuain e Mattia Caldara al Milan con Bonucci alla Juventus.

15.20 Nel pomeriggio nuovi contatti - Momenti di calma apparente. Previsti in giornata altri incontri tra le parti, che potrebbero così sbloccare subito anche l'altra trattativa sul fronte Juventus-Milan, quella che porterebbe allo scambio di difensori Bonucci-Caldara.

14.30 Higuain al Milan, la notizia fa il giro del mondo - Gonzalo Higuain che lascia la Juventus è una notizia che fa il giro del Mondo. Anche sul Guardian è tra le aperture con la notizia del Pipita pronto a vestire la maglia del Milan con Leonardo Bonucci che torna alla Juventus.

14.19 Leonardo lavora anche alle uscite - In questi giorni, Leonardo non sta lavorando solo sul mercato in entrata, ma anche su quello in uscita: il brasiliano sta infatti cercando di cedere almeno due dei tre centravanti che considera in esubero, cioè Kalinic, Bacca e Andrè Silva.

13.43 - Allenamento in corso alla Continassa - Oggi doppia seduta in casa Juventus, è atteso come da programma Gonzalo Higuain che a breve sarà con tutta probabilità un nuovo giocatore del Milan.

13.29 Il Milan si prepara... - Secondo quanto portato da Sportmediaset il Milan ha prenotato alcune camere in un hotel in Piazza della Repubblica a Milano per la serata di oggi, in modo da essere già pronto in caso di arrivo di Gonzalo Higuain.

13.17 - Difficilmente Bonucci affronterà il Tottenham - Sono ora molto calde per la maxi operazione tra Milan e Juventus, tanto la chiusura dell’affare potrebbe anche avvenire nella giornata di oggi: in questo caso, Leonardo Bonucci potrebbe non scendere in campo nella notte italiana nell’amichevole contro il Tottenham. A riportarlo è Milannews.it.

12.57 A breve nuovo incontro tra la Juventus e Nicolas Higuain - Prosegue serrata e senza sosta la trattativa per lo scambio tra Milan e Juventus che riguarda Leonardo Bonucci, Mattia Caldara e Gonzalo Higuain. Secondo le ultime, è previsto a breve un incontro tra Nicolas Higuain e la dirigenza della Juventus: sul tavolo la buonuscita dell'argentino dal club piemontese. E il Pipita è a un piccolissimo passo dai rossoneri.

12.38 Il Pipita via subito? - Gonzalo Higuain potrebbe presto lasciare Torino per partire per Milano. Secondo quanto riportato da Sky Sport il Pipita è sempre più vicino ai rossoneri e già oggi ci potrebbe essere il viaggio dell'argentino in direzione Lombardia.

11.56 - Ci siamo anche per lo scambio Bonucci-Caldara - Dopo giorni di voci e indiscrezioni, Milan e Juventus hanno trovato un accordo per lo scambio alla pari tra Leonardo Bonucci e Mattia Caldara: come rivela La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, i due difensori sono infatti stati valutati allo stesso modo, cioè 40 milioni di euro.

11.28 - Operazione da oltre 50 milioni di euro - La formula con la quale Gonzalo Higuain passerà al Milan è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto e le cifre prevedono un esborso, da parte dei rossoneri, di 18 milioni di euro subito, e 36 il prossimo anno, sempre che la società di via Aldo Rossi decida di riscattare il Pipita, cosa che sembra certa visti i milioni che andrà a pagare per il prestito.

11.10 - Il Pipita ha accettato il prestito - Arrivano nuovi aggiornamenti sul fronte Gonzalo Higuain. Secondo quanto riportato da Sky Sport il Pipita ha infatti accettato il prestito e al momento è un corso la trattativa tra il Milan e i suoi legali per i dettagli finali. Oltre a tutto questo, sempre nella giornata di oggi, si potrebbe chiudere il maxi scambio che comprende anche Leonardo Bonucci e Mattia Caldara.

10.49 - Juventus-Milan-Gonzalo Higuain: ci siamo. Secondo quanto riportato da Sky Sport i bianconeri oggi incontreranno a Milano tutte le parti in causa per definire i dettagli dell'intesa totale e la fumata bianca è sempre più vicina.

10.15 Higuain al Milan, giornata decisiva - È andato in scena nella notte quello che potrebbe essere stato il summit decisivo per il passaggio di Gonzalo Higuain dalla Juventus al Milan. Un incontro durato più di tre ore e mezzo quello tra il direttore tecnico rossonero, Leonardo, e il fratello-agente del Pipita, Nicolas, nel quale è stato discusso il trasferimento dell'argentino alla corte di Rino Gattuso. L'accordo tra i club è stato trovato sulla base di un prestito oneroso a 18 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 36 milioni. Segui di TuttoMercatoWeb.com la giornata che potrebbe vedere la definitiva fumata bianca tra le parti.