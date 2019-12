LIVE TMW - Milan, il ritorno di Ibra. Attesa ad ore la firma sul contratto

Tutte le novità sul ritorno di Ibra in rossonero: seguile LIVE su TMW!

Sono i giorni di Ibra in quel di Milano: Zlatan Ibrahimovic ha scelto di tornare in rossonero per la sua ultima tappa della carriera calcistica, per aiutare la squadra di Stefano Pioli, in grave crisi di risultati dopo l'ennesima rivoluzione estiva e il fallimento del progetto Giampaolo. Per la firma dello svedese ogni ora potrebbe essere quella buona. Segui il LIVE di TuttoMercatoWeb.com con tutti gli aggiornamenti provenienti da Milano!

11.45: su Ibra lavoro intenso a Casa Milan -Ore di lavoro intenso a Casa Milan per ultimi dettagli del contratto di Zlatan Ibrahimovic, primo rinforzo invernale per il mercato dei rossoneri: il comunicato del suo arrivo potrebbe arrivare tra oggi e domani, poi successivamente le visite mediche. Lo svedese, come detto, dovrebbe essere in tribuna per la sfida alla Sampdoria e poi scendere in campo per la sfida alla SPAL di Coppa Italia.

11.25: indizio social, Ibra si veste da Diavolo - Zlatan Ibrahimovic e il Milan, una storia d'amore destinata a rinnovarsi nelle prossime ore. Per il ritorno dello svedese in rossonero manca oramai solo la firma e come spesso capita il diretto interessato scherza sui social utilizzando immagini enigmatiche. L'ultima lo ritrae in un primo piano su una Instagram Stories con gli occhi rossi e le sopracciglia rivolte verso l'alto, in una iconografia che ricorda proprio il Diavolo. Un indizio social che lo avvicina ulteriormente alla maglia rossonera...

10.59: quale futuro per Piatek in rossonero? Quale futuro per Krzysztof Piatek con l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan? Il futuro del polacco diventa improvvisamente tema caldo in casa rossonera, col 9 che potrebbe rinnegare l'idea di volersi giocare il posto se il mercato gli dovesse proporre soluzioni gradite. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport che spiega come il Genoa non rientri nelle possibilità calde, mentre potrebbe esserlo la Fiorentina se il pensiero di oggi diventerà qualcosa di più concreto in futuro.

10.04: il numero di maglia è ancora un mistero- L'attaccante svedese sarà in Italia a metà della prossima settimana e verrà presentato al popolo milanista durante la gara contro la Sampdoria in programma il 6 gennaio a San Siro. Per quanto concerne, invece, il numero di maglia, ci sarebbero due opzioni sul tavolo: il 9 in caso di addio di Piatek oppure l'11 di Borini, il quale è fuori dai piani di Pioli e sembra essere destinato all'addio nei prossimi giorni. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, è finalmente arrivato il tanto atteso sì di Ibra, che è quindi pronto a sbarcare nuovamente sul pianeta rossonero.

9.49: i dettagli del contratto. L'esordio può arrivare in Coppa - Zlatan Ibrahimovic e il Milan, un'operazione che oramai è vicinissima al traguardo. Il Milan deve sistemare solo gli ultimi dettagli, ma come spiega la Gazzetta dello Sport tutto è apparecchiato per il grande ritorno. Ibra arriverà a Milano a metà settimana e la 'presentazione' a San Siro è prevista in occasione della gara dell'Epifania contro la Sampdoria, anche se l'esordio avverrà solo in seguito, probabilmente con la SPAL in Coppa Italia il 15 gennaio. Con un occhio di riguardo verso il derby del 9 febbraio. Ancora da decidere il numero di maglia.

9.30: per la Gazzetta dello Sport non ci sono dubbi - "Sorridi! Ibra ha detto sì". Questo il titolo che trova spazio nel taglio alto del quotidiano in prima pagina questa mattina. Contratto di 6 mesi con rinnovo automatico se Zlatan raggiungerà alcuni obiettivi personali. Non c'è la clausola Champions.

9.11: è già arrivato il sì, mancano solo i dettagli - Manca solo qualche dettaglio contrattuale ma il “si” dello svedese è arrivato dopo che la dirigenza milanista è corsa ai riparti in seguito alla disfatta di Bergamo, modificando alcuni termini dell’offerta a Zlatan. La base economica resterà la stessa, ovvero 3 milioni per i primi sei mesi e altri 6 milioni se il contratto dovesse rinnovarsi di un altro anno. Ma per il 38enne sono cambiate alcune opzioni sugli obiettivi personali, legati a gol e presenze.