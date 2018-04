LIVE TMW - Milan-Inter, formazioni ufficiali: sarà Icardi contro Cutrone

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

17,22 - Queste le formazioni ufficiali di Milan-Inter, gara di Serie A con fischio d'inizio alle 18.30.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Montolivo, Bonaventura; Suso, Cutrone, Çalhanoglu.

A disp.: Storari, Donnarumma A., Mauri, Kalinic, Silva, Borini, Zapata, Abate, Musacchio, Antonelli, Locatelli.

All. Gattuso

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.

A disp.: Padelli, Berni, Lisandro López, Vecino, Ranocchia, Karamoh, Borja Valero, Santon, Eder, Dalbert, Pinamonti.

All. Spalletti

17,11 - E dopo le maglie nerazzurre, ecco quelle rossonere, con lo spogliatoio già "apparecchiato" quando all'inizio della gara mancano circa novanta minuti:

16,58 - Ecco le maglie dell'Inter che verranno indossate questa sera:

16,40 - I giocatori del Milan questa sera scenderanno in campo con il lutto al braccio per ricordare Ray Wilkins, ex giocatore rossonero dal 1984 al 1987, scomparso oggi a 61 anni.

16,00 - Maurizio Ganz ha parlato ai microfoni di Milan TV del momento che sta attraversando l'Inter: "Sarà un derby di fuoco. L'Inter è in momento positivo. Ha avuto un momento negativo un po' di mesi fa. I nerazzurri si sono ritrovati e hanno ritrovato soprattutto Perisic, che, insieme ad Icardi, è il giocatore che fa la differenza nell'Inter. Vedremo un derby con un gioco, con due squadre che si affronteranno con il 4-3-3. Modulo che, per i nerazzurri, può svilupparsi in un 4-2-3-1 a seconda dello spostamento di qualche giocatore. La squadra di Spalletti ha un sistema di gioco chiaro. Icardi? Sta facendo un grandissimo campionato e bisognerà stare attenti soprattutto a lui e Perisic".

15,52 - Alcune dichiarazioni dei giocatori del Milan, prima del derby, pubblicati dalla fanzine del club rossonero. Ecco le parole di Gianluigi Donnarumma: "Il derby si vince solo con l'aiuto dei nostri tifosi".

15,48 - Il presidente dell'Inter, Erick Thohir, attraverso un post su Instagram, incoraggia la squadra in vista del derby

15,42 - Alcune dichiarazioni dei giocatori del Milan, prima del derby, pubblicati dalla fanzine del club rossonero. Ecco le parole di Ricardo Rodriguez: "Vogliamo ripeterci dopo il derby vinto in coppa".

15,18 - Raymond Colin Wilkins, per tutti semplicemente Ray, non ce l'ha fatta. L'ex centrocampista inglese fra le altre del Milan, dopo l'attacco di cuore dei giorni scorsi, ci ha lasciato all'età di 61 anni. La notizia è stata battuta dai principali siti britannici che spiegano come Wilkins si sia spento al St George's Hospital.

15,14 - Alcune dichiarazioni dei giocatori del Milan, prima del derby, pubblicati dalla fanzine del club rossonero. Ecco le parole di Fabio Borini: "Partita speciale. i tifosi ci sosterranno, ci faremo trovare pronti".

14,30 Thomas Helveg, doppio ex di Milan e Inter, parla ai microfoni di Tutttomercatoweb del suo ex compagno di squadra Rino Gattuso: "Non sono troppo sorpreso da lui. E poi spesso la carriera di allenatore non ha a che fare con le capacità fisiche e tecniche. Gattuso già allora aveva grande grinta, grande personalità. E non mi sorprende che crescendo abbia avuto l'occasione di trasmettere queste caratteristiche da allenatore. È arrivato al Milan dopo aver fatto esperienza a Palermo, in Svizzera, a Creta. Magari non mi aspettavo di vederlo così presto al Milan ma certamente aveva quelle qualità in campo che ti facevano immaginare una carriera di allenatore".

14,05 - Oggi pomeriggio il Milan giocherà con le maglie speciali con patch Fondazione Milan. Le maglie in edizione limitate verranno poi messe all'asta, a partire dal termine della partita, per alimentare il fondo emergenza terremoto.

14,00 - Gerry Scotti, noto tifoso del Milan, parla a RMC Sport: "Milan e Inter non più italiani? Noi apparteniamo a una generazione diversa, ogni tifoseria ha nei suoi ricordi la storia dei propri grandi presidenti. Ora non si capisce, come fai a dire che il tuo presidente è uno ricercato, che non si conosce. L’avere un presidente simbolo, italiano, ti dava una carica in più durante un derby, che oggi manca in questo mondo pieno di business”.

13,48 - Paolo Bonolis, noto tifoso dell'Inter, parla a RMC Sport: "Del Milan tempo la tenacia che Gattuso ha portato al gruppo rossonero. Il Milan gioca a calcio, con dinamismo e impegno. Ha due esterni come Suso e Calhanoglu che mi piacciono molto e sono efficaci nelle ripartenze, poi tanto di cappello a Cutrone. Andrè Silva è ancora un'incognita, sta pagando il cambio di cultura calcistica. Il Milan farà a meno di Biglia, un signor ragioniere, ma anche Montolivo sa giocare bene a calcio. Mi ha impressionato anche Calabria, è veloce, ha corsa e sa giocare su entrambi i lati".

13,42 - Questa la probabile formazione rossonera: (4-3-3) Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Montolivo, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

13,30 - Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Massimo Paganin dice la sua: "Non credo che l'Inter sia favorita e non credo che il Milan sia uscito di forma, semplicemente ha avuto partite più complicate da giocare, come quella di sabato contro la Juventus. Direi che si parte da un 50-50 di possibilità e aggiungo che il Milan paradossalmente contro la Juventus ha acquisito delle certezze, avendo giocato molto bene se non meglio della Juventus. L'Inter in questo mese ha ritrovato sicurezza, autostima. Un cambio soprattutto mentale ma va dato atto che si è trovato il modulo migliore con un Rafinha che sta dando dei vantaggi in fase di costruzione".

13,00 - Marco Di Bello è stato designato per dirigere il derby di questa sera a San Siro. L'arbitro verrà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Preti. Il quarto uomo sarà Giacomelli, al VAR Valeri e Schenone.

12,20 - Secondo quanto comunicato dal Milan, è stato superato il record di incasso in campionato di 3.815.000 euro fatto registrare nella sfida Milan-Inter disputata il 20 novembre del 2016. I botteghini resteranno aperti prima della gara anche per la vendita dei tagliandi del settore ospiti. Ad oggi si registrano oltre 75.000 spettatori con un incasso parziale di 4.100.000. Le casse saranno aperte per le ultimissime disponibilità. Possibilità di acquisto alle casse stadio (Nord) anche per i pochi biglietti rimasti per il settore ospiti (400 circa).

11,50 - Giacomo Bonaventura ha realizzato quattro gol contro l'Inter in Serie A: come spiega il sito ufficiale del Milan, a nessuna squadra Jack ha segnato di più.

11,40 - Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, confermerà la stessa formazione scesa in campo dall’inizio negli ultimi tre match contro Napoli, Sampdoria e Verona. Questo il probabile undici nerazzurro: (4-2-3-1) Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.

11,30 - Sarà Riccardo Montolivo a giocare questa sera dal primo minuto nel ruolo di regista davanti alla difesa: il numero 18 milanista prenderà infatti il posto in mezzo al campo dello squalificato Lucas Biglia.

11,20 - Nessun problema per Alessio Romagnoli che ieri si è allenato regolarmente in gruppo dopo che due giorni fa aveva lavorato a parte per un leggero affaticamento muscolare: il numero 13 milanista sarà in campo dal primo minuto contro l’Inter al fianco di capitan Bonucci. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

11,10 - "Tensione Milan, l'Inter respira" titola Tuttosport oggi in edicola. "Gattuso, frenata contratto: 'Sto perdendo tempo'" si legge. E ancora: "Alla vigilia del derby, il tecnico punta i piedi: 'O siamo convinti entrambi o si aspetta e alla fine vedremo'. Eppure il rinnovo doveva arrivare a Pasqua".

11,05 - "Gattuso: 'Solo fatti non parole'" titola il Corriere dello Sport. "Vigilia polemica in casa Milan con il tecnico teso che non nasconde il fastidio per il mancato rinnovo e per alcune critiche del capitano dopo il ko di Torino dove ha manifestato l'esigenza di rinforzi di livello" si legge. "Spalletti: 'Una vera occasione'" è il titolo scelto per la pagina dedicata all'Inter. "Un mese dopo il rinvio, la situazione in casa nerazzurra è tornata positiva al punto che la squadra può affrontare il match senza più la pressione allora creatale dal Milan in rimonta".

10,55 - "Milano, derby di qualità finalmente" titola La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. "Il Milan è sesto, a -8 dall'Inter e dal quarto posto. Il pensiero al centro del derby quindi è la Champions: il Milan deve vincere per inseguirla, l'Inter vuole punti per allungare sulla Lazio. Formazioni: per Gattuso dovrebbe giocare Cutrone, con Montolivo al posto dello squalificato Biglia, per Spalletti il trequartista è Rafinha, con Brozovic vicino a Gagliardini".

10,45 - Stasera a San Siro andrà in scena il derby della Madonnina, recupero del 27° turno di Serie A. Stracittadina che si giocherà a un orario insolito, le 18.30.