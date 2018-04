LIVE TMW - Milan-Inter, superato il record d'incassi nonostante l'orario

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

12,20 - Secondo quanto comunicato dal Milan, è stato superato il record di incasso in campionato di 3.815.000 euro fatto registrare nella sfida Milan-Inter disputata il 20 novembre del 2016. I botteghini resteranno aperti prima della gara anche per la vendita dei tagliandi del settore ospiti. Ad oggi si registrano oltre 75.000 spettatori con un incasso parziale di 4.100.000. Le casse saranno aperte per le ultimissime disponibilità. Possibilità di acquisto alle casse stadio (Nord) anche per i pochi biglietti rimasti per il settore ospiti (400 circa).

11,50 - Giacomo Bonaventura ha realizzato quattro gol contro l'Inter in Serie A: come spiega il sito ufficiale del Milan, a nessuna squadra Jack ha segnato di più.

11,40 - Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, confermerà la stessa formazione scesa in campo dall’inizio negli ultimi tre match contro Napoli, Sampdoria e Verona. Questo il probabile undici nerazzurro: (4-2-3-1) Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.

11,30 - Sarà Riccardo Montolivo a giocare questa sera dal primo minuto nel ruolo di regista davanti alla difesa: il numero 18 milanista prenderà infatti il posto in mezzo al campo dello squalificato Lucas Biglia.

11,20 - Nessun problema per Alessio Romagnoli che ieri si è allenato regolarmente in gruppo dopo che due giorni fa aveva lavorato a parte per un leggero affaticamento muscolare: il numero 13 milanista sarà in campo dal primo minuto contro l’Inter al fianco di capitan Bonucci. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

11,10 - "Tensione Milan, l'Inter respira" titola Tuttosport oggi in edicola. "Gattuso, frenata contratto: 'Sto perdendo tempo'" si legge. E ancora: "Alla vigilia del derby, il tecnico punta i piedi: 'O siamo convinti entrambi o si aspetta e alla fine vedremo'. Eppure il rinnovo doveva arrivare a Pasqua".

11,05 - "Gattuso: 'Solo fatti non parole'" titola il Corriere dello Sport. "Vigilia polemica in casa Milan con il tecnico teso che non nasconde il fastidio per il mancato rinnovo e per alcune critiche del capitano dopo il ko di Torino dove ha manifestato l'esigenza di rinforzi di livello" si legge. "Spalletti: 'Una vera occasione'" è il titolo scelto per la pagina dedicata all'Inter. "Un mese dopo il rinvio, la situazione in casa nerazzurra è tornata positiva al punto che la squadra può affrontare il match senza più la pressione allora creatale dal Milan in rimonta".

10,55 - "Milano, derby di qualità finalmente" titola La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. "Il Milan è sesto, a -8 dall'Inter e dal quarto posto. Il pensiero al centro del derby quindi è la Champions: il Milan deve vincere per inseguirla, l'Inter vuole punti per allungare sulla Lazio. Formazioni: per Gattuso dovrebbe giocare Cutrone, con Montolivo al posto dello squalificato Biglia, per Spalletti il trequartista è Rafinha, con Brozovic vicino a Gagliardini".

10,45 - Stasera a San Siro andrà in scena il derby della Madonnina, recupero del 27° turno di Serie A. Stracittadina che si giocherà a un orario insolito, le 18.30.