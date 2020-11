live Milan, Kjaer: "Non sono qui in vacanza, faccio il massimo per la squadra"

vedi letture

Il difensore del Milan, Simon Kjaer, parlerà a breve in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Lille, in programma domani sera a San Siro alle 21.00. Segui le parole del centrale danese con il live su TMW.

Ore 14.00 inizia la conferenza di Kjaer

Ti senti in uno dei migliori momenti della carriera? "Ci sono stati tanti bei momenti durante la carriera, a Lille è stato importante dopo mesi in Germania. A Lille è stato un momento bello dov'è nato il mio primo figlio. Avevamo una squadra forte poi dopo che sono andato via sono successe tante cose, ma sono sempre forti, la società è importante ed organizzata, per me è sempre un piacere affrontarli".

Pioli riesce bene nelle rotazioni. Ma tu hai sempre giocato, hai trovato continuità? "Preferisco sempre giocare, sto meglio quando sto in campo. L'abitudine durante la partita ti aiuta. Sto meglio in campo che in panchina. Sono felice che il fisico e il modo di aiutare la squadra stia dando i frutti ma non abbiamo ancora fatto niente".

E' la squadra più forte in cui hai giocato in carriera? "Siamo cresciuti molto, ora siamo una squadra che in fase offensiva e difensiva sta bene. Il modo con cui lavoriamo insieme è importante, abbiamo fatto un percorso fantastico, grazie al mister e allo staff. Siamo cresciuto tanto e abbiamo molta qualità. Però questa squadra è giovane, siamo contenti di quello che stiamo facendo ma prendiamo ogni gara al massimo".

Sei l'Ibra della difesa? "Al Milan tutti devono sentirsi come lui. Zlatan è un professionista che porta tanto a tutti. Lui ha solo un obiettivo ed è vincere e andiamo tutti verso quella direzione. Siamo cresciuti tanto, tutto il Milan avverte la sua presenza".

Ti aspettavi di avere un impatto cosi importante nel Milan? "Ero davvero felice quando mi hanno parlato di venire al Milan, ma non sono qui in vacanza, faccio il massimo tutti i giorni per aiutare la squadra. Do il massimo per il gruppo, e sono felice per il mio momento personale".

Ore 14.10 finisce qui la conferenza di Kjaer.