LIVE TMW - Milan, Maldini: "Giampaolo scelta di tutti, Gigio qui per tanti anni"

18.00 - Cercate top-player o solo giovani? Maldini ha risposto: "I top-player fanno parte dei calciatori che il mister vuole. Sta a noi dare ai giovani anche delle guide più esperte. Ovviamente di qualità”.

17.56 - Maldini ha parlato dell'ambizione che ha il Milan e dell'affetto dei suoi tifosi. "L'amore dei tifosi esiste, l'idea è di passare da 50mila sostenitori di media a 60mila, ci vogliono ambizioni ed è normale nel mondo dello sport. Marco ci sta puntando molto, non solo verso i calciatori ma anche per lo staff".

17.52 - Il futuro di Donnarumma? Queste le parole di Maldini: "Sulla sua importanza per il Milan, per il calcio italiano e mondiale sono state spese tante parole. Ce l'abbiamo, la nostra prima idea che abbiamo in testa è quello di tenerlo per tanti anni. In questo momento siamo su questa posizione".

17.48 - Il mercato? Maldini ha così risposto: "Il mercato è lungo, molto lungo. Ci sono delle priorità indicate dal mister, proveremo ad accontentarlo".

17.44 - Maldini ha risposto a chi gli ha chiesto della tifoseria: "I nostri sostenitori hanno capito il momento del Milan, lo hanno dimostrato l'anno scorso. Siamo arrivati a un punto dalla Champions League. La fiammella è accesa, quello che chiediamo è di renderla più forte. L'obiettivo non è vincere ma migliorare la posizione dell'anno scorso e tornare in alto nel più breve tempo possibile".

17.35 - Paolo Maldini conferma brevemente che Sacchi ha sempre apprezzato il nuovo allenatore rossonero. "Arrigo ha sempre sponsorizzato Marco, ne ha sempre parlato bene come uno dei suoi eredi”, le parole del dt milanista.

17.03 - Iniziata la conferenza, Maldini ha voluto commentare l'arrivo di Giampaolo sulla panchina rossonera. "Sarò sempre grato a Leonardo. La scelta di puntare su Boban e Massara è improntata sul fatto di tornare competitivi il più presto possibile, la scelta di Giampaolo è stata condivisa dal club e dalla direzione tecnica".