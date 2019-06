LIVE TMW - Milan, oggi la decisione UEFA: si va verso l'esclusione dall'Europa

Premi F5 per aggiornare la pagina!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

12.09 - Per il Milan possibile anche una sanzione pecuniaria aggiuntiva - La famosa vicenda Milan-UEFA non dovrebbe concludersi solo con l'esclusione del Milan dalla prossima Europa League, ma probabilmente ai rossoneri verrà data anche una sanzione pecuniaria aggiuntiva. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere della Sera.

11.44 - Milan, i legali a Nyon da ieri - Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera, i legali del Milan sono da ieri a Nyon: da tempo si parla infatti di una sorta di accordo tra il Milan e il Club financial control body, organo indipendente dall’Uefa che si occupa delle violazioni del fair play finanziario, con l’obiettivo per la società milanista di ottenere un anno di tempo in più per raggiungere il pareggio di bilancio, fissato dalla Camera giudicante al 2021.

10.40 - Europa League: chi al posto del Milan? Ecco cosa prevede il regolamento - Roma e Torino sono due delle società interessate a seguire gli sviluppi del caso, ma se i giallorossi disputeranno la prossima Europa League anche solo dai preliminari nel caso (se il Milan non dovesse rinunciare), o comunque dai gironi in uno scenario come quello descritto al posto dei rossoneri, per la società granata il discorso è più complicato e legato a dettagli giuridici. (Clicca qui per approfondire)

10.11 - Decisione UEFA, attesa anche per Roma e Torino - Il Milan oggi potrebbe essere escluso dall'Europa League, dunque anche Roma e Torino conosceranno il proprio destino. Per i granata si aprirebbero le porte della seconda coppa continentale, seppure dal terzo preliminare. I giallorossi potrebbero accedere direttamente ai gironi, come la Lazio. Di fatto, cambierebbe tutta la preparazione di granata e giallorossi. (Clicca qui per approfondire)

10.07 - Qual è lo scenario? - Per il Milan potrebbe arrivare un anno di esclusione dall'Europa Lague e, come detto, un periodo di tempo più ampio, un anno in più, per il pareggio di bilancio iniziando un percorso di Settlement Agreement. La rinuncia alla competizione, comunque, non penalizzerebbe l’Italia. (Clicca qui per approfondire).

10.03 - A cosa va incontro il Milan - Il problema è trovare la formula giusta e corretta, secondo i regolamenti Uefa, per trovare una soluzione a un caso più unico che raro. Il Milan spera che venga presa una decisione per entrambi i procedimenti (bilanci 15-17 e 16-18) al fine di chiudere una volta per tutte la questione. In altre parole: sarebbe disposto a rinunciare alla partecipazione alle coppe europee pur di intraprendere un percorso (che verrebbe definito nel dettaglio in un secondo momento) che possa ricondurre il Milan all'interno dei vincoli e paletti del FFP.

Il futuro del Milan nell'Europa League 2019-2020 potrebbe subire una svolta nelle prossime ore. Tutto verte attorno alla vicenda del fair play finanziario: l'intenzione del Milan è quella infatti di trovare un accordo che comporterebbe sì l'addio alla competizione da parte della società in cambio però di più tempo per raggiungere il pareggio di bilancio che al momento, sulla base della sentenza della stessa UEFA, è fissato al 2021. La decisione è attesa nella giornata di oggi. Segui il LIVE di Tuttomercatoweb.com per tutti gli aggiornamenti!