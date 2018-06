LIVE TMW - Milan, oggi la sentenza UEFA: i rischi per il club rossonero

12.11 - Rocco Commisso, magnate americano, è uno degli ultimi nomi usciti per rilevare il Milan. Lo statunitense, nato in Italia, stando alle ultime indiscrezioni, ha presentato un'offerta a Yonghong Li e sarebbe in concorrenza con la famiglia Ricketts. Ma chi è Rocco Commisso? Come detto è nato in Italia, in provincia di Reggio Calabria, il 22 novembre del 1949, e all'età di 12 anni si è trasferito in America. È principalmente conosciuto in quanto fondatore di Mediacom, l'ottava azienda fornitrice di TV via cavo del paese, e in qualità di presidente dei New York Cosmos. La sua carriera è però iniziata alla Pfizer e proseguita nel settore finanziario, alla Chase Manhattan Bank (ora facente parte del gruppo JPMorgan Chase) per poi spostarsi alla Royal Bank of Canada, dove ha diretto le attività di prestito ai settori dei media e delle comunicazioni. Per 10 anni, dal 1986 al 1995, ha diretto Cablevision e successivamente ha fondato Mediacom. Nel 2011 la società è stata privatizzata e Commisso ha il totale controllo, avendo l'87% delle quote. Nel 2017 è entrato nel settore sportivo, acquistando una quota di maggioranza dei New York Cosmos, dei quali è anche presidente. Secondo Forbes il suo attuale patrimonio ammonta a 4,5 miliardi di dollari.

11.54 - In attesa di conoscere la sentenza dell’Uefa, in casa rossonera Yonghong Li continua le trattative per l’ingresso di un nuovo socio nel Milan. L’edizione odierna del Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: “Milan, Commisso contro Ricketts: vuole il 100%”. Il patron dei Cosmos non si vuole quindi limitare ad entrare nel club rossonero, ma vuole subito tutta la società di via Aldo Rossi.

11.42 - La sentenza UEFA che dovrebbe arrivare nella giornata di oggi rischia di essere una dura mazzata per il Milan: secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, infatti, si parla addirittura della possibilità di un’esclusione dalle coppe per due anni, oltre a una multa di circa 30 milioni.

11.05 - Continua la corsa all’acquisto del Milan tra Rocco Commisso e la famiglia Ricketts: secondo l’edizione odierna del Corriere della Sera, il patron dei Cosmos, che è affiancato da Goldman Sachs e ha avviato per primo la trattativa, ha ancora un certo vantaggio sui proprietari dei Chicago Cubs.

10.53 - "Milan, la stangata della Uefa mentre si cerca un padrone". Lo titola La Repubblica oggi in edicola. Oggi il verdetto per la violazione del Fair Play Finanziario. A Manhattan duello per subentrare a Li: Goldman Sachs punta su Rocco Commisso, Morgan Stanley sui Ricketts.

10.42 - L’edizione odierna del Corriere della Sera riferisce questa mattina che la sentenza UEFA si interseca con la cessione di quote del Milan: il quotidiano spiega infatti che un’eventuale esclusione dall’Europa avrebbe un impatto, oltre che sulla stagione sportiva, anche sul valore del club, destinato inevitabilmente a diminuire. Chi dunque è interessato a comprare, di sicuro terrà in considerazione anche questo elemento.

10.36 - Paolo Maldini, ex bandiera del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport affrontando anche l'argomento relativo al momento del club rossonero: "Sono preoccupato. Non credo che l’UEFA ce l’abbia col Milan, anzi credo che vorrebbe un Milan forte. Poi vedremo gli sviluppi”.

10.21 - Il Corriere della Sera di questa mattina apre in prima pagina con il futuro del Milan titolando: "Il derby americano e il rischio stangata UEFA". Il club verrà escluso dalle coppe ma intanto, parallelamente, va avanti la trattativa per il cambio di proprietà. Rocco Commisso vuole il 100% delle quote, ma c'è anche la famiglia Ricketts.

10.10 - La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Mr. Milan vuole tutto". Rocco Commisso, magnate della tv via cavo negli States, stringe e punta alla maggioranza del club. Il patron dei Cosmos presenta l'offerta, Ricketts alla finestra. Li tenta l'asta, ma bisogna fare presto.

10.00 - Giornata molto importante per il Milan. Dopo l'udienza a Nyon della settimana scorsa il club rossonero attende la sentenza della UEFA che dovrebbe arrivare nella giornata di oggi. I rischi sono molti: quasi certa l'esclusione dalla prossima Europa League ma c'è chi parla anche di due anni. Inoltre ci sarà anche una multa, da circa 30 milioni di euro.