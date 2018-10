LIVE TMW - Milan-Olympiacos, Franco Ordine: "Giusto fare poco tunover"

12.25 - FRANCO ORDINE A RMC SPORT: "GIUSTO FARE POCO TURNOVER" - Intervenuto a RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”, Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha parlato della sfida di questa sera fra Milan e Olympiacos: "Cambiare pochi uomini è una decisione di buon senso da parte di Gattuso. Dopo il Chievo c’è la sosta quindi c’è tutto il tempo per recuperare le energie”.

11.52 - ARBITRA LO SCOZZESE MADDEN - Sarà lo scozzese Bobby Madden l'arbitro di Milan-Olympiacos, match valido per la seconda giornata del Girone F di Europa League. Ecco la squadra arbitrale al completo:

Arbitro: Bobby Madden (SCO)

Assistenti arbitrali: Francis Connor (SCO) - Douglas Ross (SCO)

Assistenti addizionali: Donald Robertson (SCO) - Steven McLean (SCO)

Quarto uomo: Sean Carr (SCO)

11.40 - PRECEDENTI POSITIVI PER I ROSSONERI - Due precedenti positivi in Champions League per il Milan contro l'Olympiacos. Una vittoria ed un pareggio per i rossoneri contro la formazione greca, con cinque reti segnate e tre subite nelle due gare.

11.28 - I NUMERI DI HIGUAIN IN EUROPA LEAGUE - L’Europa League non somiglierà al salotto di casa sua come la Champions, ma i numeri non sono affatto male. La Gazzetta dello Sport in edicola stamane riporta le statistiche di Gonzalo Higuain nella seconda competizione europea. Il Pipita ha messo a segno 11 gol in 24 apparizioni, con 7 reti e 2 assist nelle ultime 12 presenze.

11.12 - REINA, 167 PRESENZE IN EUROPA - Pepe Reina è il giocatore con più presenze europee nell’attuale rosa del Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, stasera lo spagnolo toccherà quota 167 nelle competizioni UEFA per club, numeri che - per ora - lo escludono dal podio per una manciata di partite: davanti ci sono Iker Casillas (180), Paolo Maldini (174) e Xavi (173). Reina si è già messo alle spalle autentici mostri sacri come Ronaldo, Buffon e Zanetti, lo stesso Gattuso si è fermato a 104 gettoni. Se il Milan riuscisse ad approdare almeno agli ottavi di Europa League, il portierone milanista potrebbe scavalcare Maldini e stabilirsi al secondo posto.

11.04 - LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'OLYMPIACOS - In campionato è arrivata la sconfitta con il PAOK, ma i greci sono in quinta posizione, ad un punto dalla testa della classifica. Nella prima giornata è arrivato il pareggio contro il Betis, gli uomini di Martins cercheranno di raccogliere qualcosa anche a San Siro. Assenti Lazaro ed Elabdellaoui, ci sarà un probabile 4-4-2. In porta va Gianniotis, con Meriah e Miranda al centro della difesa. Torosidis e Koutris andranno a completare il reparto. In mezzo al campo Yaya Touré e Camara, con Feftatzidis e Podence sulle corsie laterali. Hassan e Guerrero cercheranno di scardinare la difesa rossonera.

OLYMPIACOS (4-4-2): Gianniotis; Torosidis, Meriah, Miranda, Koutris; Feftatzidis, Camara, Touré, Podence; Guerrero, Hassan. A disposizione: Choutesiotis, Cissé, Natcho, Fortounis, Androutsos, Guilherme, Nahuel. Allenatore: Pedro Martins.

10.43 - ELEFTHEROPOULOS A TMW: "OLYMPIACOS LENTO - Questa sera il Milan può mettere già un piede ai sedicesimi di finale di Europa League. Lo fa in una sfida dal sapore di Champions contro un Olympiacos che per anni ha giocato nel massimo torneo continentale, spesso con risultati lusinghieri. La squadra più vincente di Grecia è reduce da un pari casalingo col Betis che complica la strada. Ai microfoni di Tuttomercatoweb è intervenuto il doppio ex Dīmītrios Eleftheropoulos, oggi allenatore: Che Olympiacos ci dobbiamo aspettare?

"L'anno scorso è stato un anno disastroso, quest'anno le cose stanno migliorando. La squadra gioca bene, magari fatica più del dovuto, soprattutto a fare gol". Nell'ultima sfida, col PAOK, è arrivato un ko interno"Paradossalmente è stata la miglior partita stagionale dell'Olympiacos. La squadra ha avuto tantissime occasioni ed è stata punita da un'autorete un po' strana. Già il pareggio stava stretto, figurarsi perdere".

Leggi l'intervista completa, CLICCA QUI!

10.35 - TORNA HIGUAIN - Il successo di Sassuolo non deve essere un evento sporadico, bensì l’inizio di un rilancio del Milan. E questo in sintesi il pensiero di Gattuso a poche ore dalla sfida di Europa League contro i greci dell’Olympiakos. Il tecnico rossonero non vuole sottovalutare i 44 volte campioni di Grecia e spera di dare continuità alla vittoria di Reggio Emilia: “Tanti giocatori hanno parlato di svolta dopo Sassuolo, dobbiamo dare continuità a quello che stiamo facendo”, ha affermato l’allenatore calabrese. Per questo in coppa ci sarà poco turnover, solamente quattro cambi rispetto alla formazione tipo dei rossoneri. Torna tra i pali Reina, il titolare quando non si gioca in campionato, in difesa si rivede Zapata accanto a Romagnoli, mentre sugli esterni agiranno Calabria e Rodriguez. A centrocampo ha una grossa possibilità di mettersi in mostra Bakayoko, poco convincente fino ad ora, e prenderà il posto di Kessie. Titolari anche Biglia, Bonaventura e Suso, con Castillejo che verrà schierato esterno sinistro del tridente. La bella notizia per il Milan è il recupero di Gonzalo Higuain, probabilmente titolare questa sera. Il Pipita è stato inserito nella lista dei convocati e sembrerebbe aver vinto il ballottaggio con Patrick Cutrone, anche lui ristabilitosi dopo l’infortunio alla caviglia. Il Milan non vuole sottovalutare l’impegno e spera di dare una sterzata alla stagione conquistando altri tre punti nel girone, e per questo stasera a San Siro scenderà in campo una formazione con tanti titolari.

10.27 - LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN - La vittoria per 4-1 ha dato una bella spallata a quei tre pareggi consecutivi. Ma nonostante quei risultati giudicati negativi dai più, i rossoneri hanno sempre dimostrato le loro qualità. Gattuso recupera pezzi importanti: Higuain torna tra i convocati e sicuramente scenderà in campo dal primo minuto. Ci sarà anche Cutrone, ma partirà dalla panchina. Il modulo non si cambia, qualche interprete sì: Reina va in porta, con Calabria e Zapata in difesa. Straordinari per Romagnoli e Rodriguez, in campo anche Biglia e Bonaventura. Riposo per Kessié, l'ivoriano lascerà il posto a Bakayoko. In attacco Suso va sulla destra, con Castillejo confermato sulla sinistra.

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Castillejo. A disposizione: Donnarumma G., Laxalt, Musacchio, Kessie, Borini, Calhanoglu, Cutrone. Allenatore: Gennaro Gattuso.

10.20 - Lettori di TMW, buongiorno e benvenuti alla diretta pre-partita di Milan-Olympiacos, sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. I rossoneri nella prima giornata, seppur a fatica, hanno avuto la meglio sul Dudelange, mentre Olympiakos e Betis non sono andare oltre allo 0-0 Questa la classifica del gruppo F dopo 90 minuti:

Milan 3

Betis 1

Olympiacos 1

Dudelange 0