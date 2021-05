live Milan, Pioli: "Abbiamo meritato questo secondo posto durante tutto l'anno"

22.55 - Stefano Pioli, tecnico del Milan, interverrà a breve in conferenza stampa per analizzare la sfida contro l'Atalanta.

23.29 - È iniziata la conferenza di Pioli: "C'è tanta soddisfazione, abbiamo meritato questo secondo posto. Lo abbiamo meritato durante tutto l'anno, non è stata una settimana facile. Voglio ringraziare il club, ci hanno fatto lavorare nel miglior modo possibile sostenendoci e tutelandoci. I tifosi sono stati fantastici, non erano allo stadio ma sentivamo la loro passione. Grazie allo staff e ai giocatori, sono contento di aver allenato un gruppo così pieno di voglia".

La mano dell'allenatore è stata importantissima.

"C'è il lavoro dell'allenatore, ma c'è il lavoro di tutti. Abbiamo creato una sintonia con tutto l'ambiente, dobbiamo assolutamente coltivare tutto ciò. Tutti sono riusciti a dare il massimo".

Quale è stata la molla?

"Quando tu sei convinto della bontà del lavoro hai sempre fiducia, i giocatori non hanno mai perso fiducia. C'è stato molto equilibrio, non ci siamo fatti condizionare dai risultati positivi o negativi, abbiamo continuato a lavorare. Abbiamo sempre creduto nelle nostre idee, non ci siamo mai esaltati quando le cose sono andate benissimo, abbiamo creato a caro prezzo qualche errore, ma siamo rimasti coi piedi per terra. Sono sicuro che ci saranno le valutazioni, soprattutto per il rendimento in casa. Sarà un'altra cosa coi tifosi, non vediamo l'ora di vederli più vicino e a contatto con noi. Adesso godiamocela, inutile pensarci troppo. L'estate passerà velocemente. Abbiamo la fortuna di lavorare in un grande club, dobbiamo essere orgogliosi".

Zlatan è promosso come secondo?

"Zlatan è promosso a pieni voti, stasera gli ho detto «dai che l'anno prossimo giocherai solo il mercoledì»".

Donnarumma?

"Ha fatto una stagione incredibile, è cresciuto tantissimo. Nell'ultimo mese non si è parlato del suo futuro, sono stati bravi tutti. Tutti hanno pensato che il nostro futuro fosse adesso. Non posso sapere, in questo momento, cosa accadrà".

23.34 - È terminata la conferenza stampa di Pioli.