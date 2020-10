live Milan, Pioli: "Brava la proprietà ad alzare il livello prendendo giovani forti"

Domani sera il Milan affronterà la Roma a San Siro, match conclusivo della quinta giornata di serie A. I rossoneri in testa alla classifica cercano la mini fuga e vorrebbero battere una diretta concorrente per la Champions. Segui la conferenza stampa di Stefano Pioli con il live su TMW.

Ore 14.00 inizia la conferenza di Pioli

La gara con la Roma arriva sempre nei momenti particolari? "Importante perchè abbiamo cominciato bene, e vogliamo continuare a farlo. Affrontiamo un avversario forte e somiglia un po al Milan nella loro costruzione. Hanno inserito giocatori forti, è una squadra con forza fisica e ha tutte le componenti giusta per essere una squadra ambiziosa. Sarà una gara aperta".

Il Milan resterà comunque primo in classifica... "E' solo l'inizio del campionato, è una gara importante e proveremo ad approcciare bene con determinazione. Dobbiamo affrontare la gara tecnicamente di alto livello".

C'è Ibra ma non Rebic... "Sono giocatori diversi, ma dobbiamo cercare di sfruttare al meglio le nostre qualità, proveremo a limitare Dzeko".

Con la Roma può essere la prova del nove? "Secondo me sono sempre le prove del nove, dobbiamo giocare al massimo poi valuteremo le cose positive e negative, dobbiamo pensare al nostro percorso e pensare ad ogni singola partita come quella più importante".

La rotazione sulla trequarti ti aiuta a tenere tutti sulla corda? "Era importante alzare la competitività dentro la squadra, prendere giocatori giovani e forti, abbiamo preso giocatori che hanno alzato il livello, è stata brava la proprietà".

Calhanoglu come sta? "Siamo stati bravi a non far pensare le assenze importanti, per questo volevamo alzare il livello della squadra. Calha e Rebic stanno meglio ma credo che sarà difficile per domani, Rebic sicuramente no".

Dove può ancora migliorare il Milan? "Dobbiamo capire meglio i momenti della partita, quando c'è bisogno di alzare i ritmi o quando bisogna palleggiare. E' una crescita che arriverà col tempo. La crescita deve essere continua e costante".

I 5 cambi e il turnover può essere un'arma in più? "Capisco le dichiarazioni di Gasperini, ma devi inserire i nuovi e dargli la possibilità di metterli alla prova. Facendo questo devi mettere in preventivo che qualcosa possa non essere riconosciuto come identità. La nostra identità è bella chiara, per i nuovi arrivati è facile capire come muoversi in campo. Io onestamente vedo solo aspetti positivi nelle 5 sostituzioni. Penso a schierare l'11 migliore per l'inizio gara, la preparazione alla partita è l'aspetto più importante del mio lavoro. Ora è più complicato perché la facciamo in due giorni, mi piace pensare che avere 5 cambi mi permette di cambiare caratteristiche e partite. Fin quando ci daranno di andare con 23 giocatori credo che sia l'aspetto più giusto sfruttare tutti i giocatori a disposizione".