LIVE TMW - Milan, Pioli: "Ci siamo messi in difficoltà da soli"

20.06 - Allo stadio Olimpico termina 2-1 per la Roma. Decisive le reti di Dzeko e Zaniolo. Inutile, invece, il gol di Hernandez che regala ai rossoneri solo il pareggio momentaneo. Il nuovo corso di Pioli dunque inizia con un pari, contro il Lecce, e con una sconfitta nella Capitale. Ecco la conferenza stampa del tecnico milanista:

20.35 - Inizia la conferenza stampa

Ha avuto la sensazione di aver trovato un ambiente sfaldato?

"I ragazzi lavorano bene durante la settimana. Sono attenti e determinati. Non siamo riusciti a portare in campo questa determinazione. Quello che dispiace, al di la dei meriti dei nostri avversari, sono i nostri demeriti".

Come ha trovato Suso?

"Sbagliato andare su un singolo. Dobbiamo guardare al miglioramento globale. Avevamo iniziato bene e potevamo indirizzarla diversamente"

Come ha trovato il Milan?

"Lavora bene sul campo, sa cosa fare e ha qualità. Se la Roma con tutte le difficoltà avute ha perso solo una volta qualcosa vorrà dire. Noi non ci siamo fatti schiacciare, ma ci siamo messi in difficoltà da soli".

Sulle marcature

Dico che potevamo accettare se Dzeko avesse segnato saltando sopra Kessie, non così. Dobbiamo essere più attenti sennò sembra che vincere, pareggiare o perdere sia sempre uguale. Ci cambia tutto invece. Dobbiamo dare di più".

20.40 - Termina la conferenza stampa