22.40 - Il Milan fa un sol boccone del Cagliari in una partita che non contava nulla per entrambe le squadre. La partita viene sbloccata da Klavan, che infila la propria porta dopo una bella azione di Leao. Ibrahimovic, dopo aver fallito un calcio di rigore nel primo tempo, nel secondo tempo segna il decimo gol in Serie A in mezza stagione, prima che Castillejo chiuda i conti.

23.10 - Inizia la conferenza stampa di Stefano Pioli.

Che bilancio fa di questa stagione e che cosa dovrà portarsi dietro il Milan nella prossima?

"E' un bilancio molto positivo, si riparte dalla nostra mentalità e dalla nostra voglia e convinzione".

Sul Milan prima e dopo Ibrahimovic: chi è cresciuto di più dopo il suo arrivo?

"Tutti. Gli arrivi di Ibra e di Kjaer hanno alzato il livello della squadra, ma non solo. E' stato fatto un grande lavoro da parte di tutti".

Abbiamo visto Bonaventura piangere in mezzo al campo al termine della partita: cosa ha significato Jack per lei e per il Milan?

Jack è stato un giocatore molto importante, un gran professionista, molto attaccato al lavoro e al Milan. Lo ringrazio per quello che ha fatto".

Che caratteristiche dovranno avere i sostituti di Bennacer e Kessie?

"E' chiaro che sono state fatte e saranno fatte della valutazioni. Il reparto dei centrocampisti non potrà essere composto solo da due titolari, ma da quattro titolari. Serviranno 22 titolari, servirà alzare il livello di tutta la squadra".

Riuscire a far esplodere Leao è una delle sfide più affascinanti che la attendono?

"Sì, credo proprio di sì. Stiamo parlando di un talento, di un potenziale importante che si deve e si può sbloccare definitiamente".

Si aspettava un campionato così?

"Sì, mi aspettavo un campionato così, perchè credo nel mio lavoro".

23.13 - Termina qui la conferenza stampa di Stefano Pioli.