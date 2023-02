live Milan, Pioli: "I problemi non sono fisici ma di gioco. Non abbiamo sistemato tutto"

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso in conferenza stampa da San Siro:

È ossigeno questa vittoria?

"Ossigeno, brodino, boh... Possiamo usare qualsiasi aggettivo. Stiamo cercando di uscire da un momento delicato. Abbiamo lavorato tanto da squadra e questo mi è piaciuto tanto: abbiamo vinto meritatamente":

Il Milan nel primo tempo aveva problema di condizione fisica...

"Il Milan non ha mai avuto problemi fisici, ma di gioco. È stato prima tattico e poi mentale. I risultati negativi ci hanno tolto fiducia e il gol di oggi ci ha sbloccato. Oggi non è finita e non è che abbiamo sistemato tutto, ma abbiamo una grande occasione: ci concentriamo sulla Champions, perché il livello si alza e dobbiamo alzarlo anche noi".

Oggi ha fatto i cambi più tardi...

"Questa vittoria la meritiamo tutti perché è il gruppo che lavora. A fine primo tempo avevo immaginato un paio di cambi, poi ho visto cose che mi hanno fatto aspettare".

Che partita ha fatto Thiaw?

"Ha fatto molto bene. Nello Schalke ha giocato molto a 3, in nazionale a 4".

Anche Theo dopo il gol si è acceso...

"Tutti eravamo diversi nel post partita. I giocatori vivono di emozioni. Theo ha perso la finale del Mondiale e questo lascia strascichi. Volevo farlo riposare di più, ma ora si sta riprendendo e tornerà a essere il giocatore straripante che conosciamo".

