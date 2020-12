live Milan, Pioli: "Ibra e Kjaer puntano alla partita di mercoledì"

Il Milan si prepara a ricevere il Parma a San Siro domani sera. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, parlerà del match a breve in conferenza stampa dal centro sportivo di Milanello. Segui le dichiarazioni dell'allenatore milanista con il live su TMW.

Ore 14.00 inizia la conferenza di Stefano Pioli

Si comincia con il ricordo di Rossi: "Ci tengo a ricordare Paolo Rossi, è stato un campione di normalità. La nostra generazione è cresciuto con la squadra del mondiale del 1982, lui è sempre stato sereno e sorridente. Ci mancherà tanto Paolo, ma sarà sempre dentro di noi"

Che gara si aspetta col Parma? "Squadra di buona qualità, ci possono mettere in difficoltà. Dobbiamo affrontarli con lucidità, soprattutto quando abbiamo la palla. Non bisogna forzare la giocata ma attendere il momento giusto".

Hauge come Brolin? "Brolin era più una seconda punta, Hauge è più un attaccante esterno. Sta lavorando tanto per la squadra e ha tanti margini di miglioramento".

Chiudere il 2020 da imbattuti in campionato? "Quattro partite sono troppe, se vuoi vincere una corsa con tante tappe devi pensare una tappa alla volta. Stiamo scalando una vetta che però è ancora ripida e difficile, testa bassa sul manubrio e spingere".

Ibra e Kjaer come stanno? "Stanno procedendo bene con gli infortuni, la loro voglia è di essere in campo prima possibile. Stanno puntando la partita di mercoledì prossimo. Valutiamo sviluppi giorno per giorno. Ma stanno bene".

E' vero che il gioco del Milan cambia senza Zlatan? "Non cambia più di tanto, Ibra è un riferimento offensivo ma spesso sa leggere bene le giocate, ed è lui a lavorare tra le linee. Chiaro che ogni singolo giocatore ha le proprie caratteristiche, Rebic invece ha come caratteristiche l'attaccare lo spazio".

Rebic soffre la mancanza del gol? "Conta molto il lavoro per la squadra e certi movimenti, anche se per una punta è importante il gol".

Chi è più prima punta tra Rebic e Leao? "Sono entrambi più esterni che prime punte, Rebic è più adatto ma le conoscenze di Leao stanno crescendo".

Troppa prudenza nel parlare di Scudetto? "La mia non è prudenza, è una valutazione sugli organici. Anche noi siamo forti e lo stiamo dimostrando, non dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento, ovvero ritenere la prossima partita la più importante. Bisogna pensare una partita alla volta e cercare di passare un bel Natale noi e ai nostri tifosi".

L'Inter diventa l'avversaria più pericolosa senza Europa? "Non lo so, è vero che non avere appuntamenti in Europa ti permette di lavorare di più, ma poi può nascere la difficoltà di gestire tanti giocatori. Noi siamo contenti del nostro percorso, i primi due obiettivi li abbiamo centrati. Aspettiamo al nostro percorso, un avversario alla volta. La settimana dei sedicesimi sarà molto stimolante. Avremo il derby in mezzo alle due partite".

Cos'è scattato in Tonali? "Ha avuto un'estate un po' complicata, è vero, ma ho visto una crescita costante, ho sempre visto la voglia di migliorare. Non si deve accontentare, ha un motore importantissimo, sia fisico che tecnico. Sono soddisfatto e anche lui, so che può fare ancora meglio ma lo farà, insieme possiamo fare un ottimo lavoro".

Ha detto che Leao dovrebbe sorridere di più, cosa significa? "E' molto intelligente ma a volte non trasmette tutta la voglia che dovrebbe avere un ragazzo giovane. E' molto volenteroso e a volte sembra ciondolare, deve giocare come nel cortile, cercando sempre di fare gol. Sta facendo molto bene, tre settimane fuori non sono poche, deve fare uno sforzo in più ma ci darà grandi soddisfazioni".

Dopo la gara di giovedì si può dire che il Milan è un'orchestra e lei il direttore? "Sono quello che deve dare i concetti di gioco, i cambi che ho fatto sono naturali. Le partite si possono vincere o perdere, ma della prestazione di giovedì ero convinto, chi si allena con determinazione poi gioca così".

L'applicazione di Hauge nell'imparare la lingua? "Questo club ha sempre cercato di giocare bene e di far diventare uomini i suoi giocatori. I ragazzi stanno lavorando nel modo migliore, per diventare uomini forti e responsabili".

Come sta Bennacer? "Isma sta bene, gli abbiamo dato una settimana di allenamenti normali perché il problema lo aveva avuto. Ha lavorato bene, ha recuperato ed è a disposizione".

Kalulu ha fatto bene da centrale... "Durante gli allenamenti per via di varie indisponibilità lo avevo provato centrale, aveva fatto buonissime prestazioni, mi ha detto che si trova bene in quel ruolo. Mi è piaciuto, è una bella prova, un jolly difesa ancora più importanti, con possibilità di scelta ancora maggiori".

Cosa pensa delle sei italiane qualificate alle fasi finali in Europa? "E' un aspetto importante nel nostro calcio, dobbiamo pensare al vertice. Le squadre italiane stanno aumentando di intensità come all'estero, abbiamo tutte le possibilità per tornare a vincere anche in Europa. Mi auguro che qualcuna di noi ci riesca, magari noi".

Qual è la forza di questo Milan? "La forza del nostro lavoro è analizzare le vittorie come delle sconfitte, andiamo sempre a cercare tutti gli aspetti dove possiamo migliorare, solo così possiamo migliorare o almeno consolidare questo livello. La responsabilità e la voglia e il coraggio di continuare a crescere".

Gabbia continua a migliorare... "Fa parte dei nostri giocatori molto giovani, deve crescere ma sono soddisfatto delle sue prestazioni. Sul centro destra può aiutarci ancora nella costruzione, sta dimostrando di poter essere un titolare nel Milan".

Quale è stata la partita di svolta in questo processo di crescita? "Troppe volte si parla della partita di svolta, è il percorso che deve darti le conoscenze necessarie. Tutte le partite, anche quelle fatte meno bene, ci hanno permesso di arrivare a questo livello. Il salto questa squadra lo ha fatto quando ha iniziato a vincere contro le squadre forti, ci siamo convinti ancora di più senza mai accontentarci di quello che stiamo facendo".

Ore 14.25 termina la conferenza di Stefano Pioli.