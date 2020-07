live Milan, Pioli: "Pagate le due disattenzioni. Recupereremo energie per la Lazio"

Al termine dell'incontro tra SPAL e Milan, conclusosi con un pirotecnico 2 a 2, il tecnico milanista Stefano Pioli commenta il pareggio contro gli uomini di Gigi Di Biagio. Appuntamento tra pochi minuti dalla sala stampa dello stadio Paolo Mazza. Segui il live su TuttoMercatoWeb.

00.26 - inizia la conferenza stampa.

Come si spiega l'approccio della squadra?

"L'approccio non è stato sbagliato. Poi la partita si è fatta difficile dopo due nostre disattenzioni. Fino al 10' avevamo comandato la partita e creato diverse palle gol. Le due disattenzioni ci hanno fatto perdere lucidità. C'era il tempo per il terzo gol ma non siamo riusciti. Ci vuole più attenzione e determinazione. Non sarà facile recuperare energie mentali e fisiche giocando ogni tre giorni, ma dobbiamo riuscirci e fare meglio".

Cosa ne pensa della prestazione di Rebic?

"Ha avuto le sue occasioni. Forse oggi era meno brillante. La fatica si può fare sentire".

Ora vi aspetta un ciclo infernale.

"La squadra sta bene. Ora è stanca ma recupererà energie per fare una bella prestazione contro la Lazio, che ha riposato un giorno in più di noi".

00.29 - fine della conferenza stampa di Stefano Pioli, tecnico del Milan.