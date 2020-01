LIVE TMW - Milan, Pioli: "Papà di Piatek? Non mi interessa, non commento"

Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb. Premi F5 per aggiornare!

22.52 - Tra pochi minuti l'allenatore del Milan Stefano Pioli interverrà all'interno della sala stampa del Mario Rigamonti per analizzare la vittoria ottenuta in casa del Brescia.

23.12 - È iniziata la conferenza dell'allenatore rossonero.

Come commenta le parole del papà di Piatek?

"Non ho niente da commentare sulle dichiarazioni del papà di Piatek, non mi interessa".

Il Milan sa soffrire.

"Abbiamo dimostrato di avere la mentalità giusta per soffrire per poi vincere la partita".

Ibrahimovic?

"È un valore aggiunto, ma anche i suoi compagni sono stati bravi. La squadra ha dimostrato di essere convinta delle proprie qualità".

Tonali?

"Io parlo dei giocatori che ho a disposizione. Il campionato è lungo e le partite sono difficili, ce lo ha dimostrato questa sera il Brescia. Serve tanta costanza nel lavoro".

Rebic?

"Ha fatto benissimo. Sta bene fisicamente e ha avuto un grandissimo impatto".

TMW - Cosa è cambiato dopo la sconfitta di Bergamo?

"Abbiamo provato a fare delle cose diverse, altrimenti non sarebbero arrivati questi risultati".

23.15 - È terminata la conferenza stampa di Stefano Pioli.