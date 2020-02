LIVE TMW - Milan, Pioli: "Problemi per Krunic, Kjaer e Ibra"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mercato chiuso, ora le energie del Milan si concentreranno solo sul campo. Domani i rossoneri affronteranno il Verona a San Siro, segui la conferenza stampa di presentazione del tecnico Stefano Pioli con il live su TMW.

Ore 13.49 inizia la conferenza di Stefano Pioli

Che bilancio fa del mercato invernale? "Sono felice che sia finito, siamo rimasti concentrati sul nostro lavoro, e sono state fatte le cose giuste. Abbiamo un gruppo coeso e compatto".

Hellas che avversario è? "Sta bene, stanno facendo un ottimo lavoro e si presenteranno a San Siro con determinazione, loro corrono tanto. Per noi è stata una settimana particolare, abbiamo più di un problema".

Cosa perde e cosa guadagna dal mercato il Milan? "Abbiamo sottovautato che abbiamo fatto inserimenti importanti a inizio gennaio, inserendo gente di spessore e qualità. Ibra e Kjaer ci danno esperienza, poi anche giocatori giovani di prospettiva".

Rebic può ancora crescere? "Deve sempre ambire a migliorare e crescere, può ancora fare meglio nei tempi dei movimenti, quando prova a fare la giocata decisiva".

Calhanoglu al posto di Bennacer? "Vediamo, i convocati li faccio stasera, abbiamo situazioni da analizzare e abbiamo delle assenze importanti".

Cos'è successo con Paquetà? "E' un giocatore del Milan e deve fare la stessa cosa dei suoi compagni, deve dare il massimo quando viene chiamato in causa".

Della Champions ne parlate? "L'idea è solo la gara di domani, solo con questa mentalità possiamo migliorare la classifica".

Che tipo di problemi ha il Milan? "Sono 2-3 giorni che Kjaer e Zlatan hanno l'influenza e non so se riusciamo a convocarli, problemi anche con Krunic, abbiamo qualche difficoltà".

Chi gioca al posto di Ibra? "Un altro giocatore, e chi scenderà in campo farà bene. Avremo una partita molto dispendiosa".

Com'è stato il saluto con Piatek e Suso? "Non abbiamo avuto problemi, nel calcio cambiano velocemente tante situazioni. Si va avanti"

Senza Ibra come si gioca? "Dipende dagli avversari, ma non è un sistema di gioco che ti fa vincere le partite".

Cosa ha Kjaer? "Kjaer domani non ci sarà perchè sono 3 giorni che è a letto con l'influenza, e per il derby è disponibile"

Come ha vinto il Milan in rimonta? "Facendo capire che solo col sacrificio si riesce a ottenere la vittoria. Abbiamo fatto un bel mese di gennaio ma il mese è finito e ora non conta più nulla. Abbiamo due obiettivi importanti da raggiungere".

Voto al mercato del Milan? "I voti non li do, sono soddisfatto del mercato fatto"

Il Milan è corto a centrocampo e in attacco? "A centrocampo recuperiamo Biglia settimana prossima, in attacco è andato via Piatek ma è arrivato Ibra".

Il Milan non sa battere i calci d'angolo? "Non è vero, non facciamo gol su angolo ma non è vero che non li sappiamo battere".

Ore 14.07 finisce la conferenza di Pioli