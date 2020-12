live Milan, Pioli: "Rebic ha avuto un problema al piede, spero che domani possa esserci"

vedi letture

Alla vigilia del match contro il Sassuolo, parla il tecnico del Milan Stefano Pioli. L'allenatore rossonero analizzerà il momento a Milanello dopo l'infortunio di Ibrahimovic, prima della partenza per Reggio Emilia. Segui le parole di Pioli con il live su Tmw.

Ore 11.30 inizia la conferenza di Stefano Pioli.

Il Milan segna con giocatori diversi..."Significa che siamo imprevedibili, è facile per gli avversari marcare solo gli attaccanti, importante essere intraprendenti e propositivi. Portare più giocatori possibili in area avversaria. Dobbiamo essere pericolosi e continuare a segnare".

La classifica? "Sappiamo quello che stiamo facendo, da gennaio ad oggi abbiamo messo in campo prestazioni positive. Il dato interessante è che abbiamo 15 punti in più rispetto all'anno scorso, significa molto per la nostra crescita. Resta un campionato ancora più equilibrato rispetto all'anno scorso".

Complicato sfidare il Sassuolo? "Affrontiamo una squadra che sta bene in campo, all'inizio ha segnato tanti gol pur avendo delle assenze importanti. Una squadra con qualità, ben allenata, che offre un calcio propositivi. Dobbiamo essere lucidi dal punto di vista tattico. Affrontiamo con grande rispetto il Sassuolo".

Come sta Ibra? "E' stata una giornata difficile, prima dell'allenamento eravamo convinti che potesse essere a disposizione con il Sassuolo per giocare uno spezzone di gara. Andava tutto bene, poi c'è stato questo intoppo. Ibra aveva una voglia incredibile di rientrare. E' forte e tornerà più forte di prima"

Ci sono delle alternative a Rebic? "Le alternative ci sono".

Capire se il caso di valutare intervento in attacco? "Siamo in contatto tutti i giorni, parliamo di alcune situazioni su gennaio. La strategia non cambia in base all'infortunio di Ibrahimovic".

Qual è il piano per tornare a vincere? "Rebic nelle ultime partite non ha fatto gol ma sono soddisfatto dalle sue prestazioni, con caratteristiche diverse da Ibra. Il vostro giudizio sarebbe cambiato se avesse segnato con il Genoa dopo quella serie di dribbling. Ha un piccolo problema spero stia bene per domani".

La partita con il Sassuolo e le insidie tecnico-psicologiche dell'infortunio di Ibrahimovic? "Dal punto di vista tecnico il Sassuolo richiederà una prestazione di grande livello, perchè è una squadra da affrontare con grande lucidità. La squadra non avrà nessun contraccolpo psicologico perchè è una squadra che propone e che crea. E' chiaro che si sa che possono arrivare questi momenti ma siamo una squadra di qualità e con valori importanti"

Rebic non sta bene? "Ha avuto un problema al piede contro il Genoa, è uscito per quello. Ha fatto lavoro differenziato in questi giorni ma spero che domani possa essere regolarmente in campo".

Serve un vice Ibra? "Se ci sarà la possibilità di migliorare l'organico lo faremo, dipenderà dalle situazioni che si verranno a creare".

Buone prestazioni di Tonali? "La sua crescita è continua e costante. E' diverso rispetto a Bennacer ma è un centrocampista completo. Questa continuità gli servirà molto. Deve crescere ancora tanto perchè è giovane ma lo farà con il solito impegno.

Fino a quando aspetterà Leao? "Cambiando caratteristiche bisogna capire come servire al meglio il compagno. Leao sono il primo a dire che le ultime due prestazioni non sono state all'altezza in termini di intensità, ma prima della sosta e dell'infortunio aveva segnato punti importanti nella sua crescita. Non è ancora al 100%, lo aspettiamo ma lui deve fare uno sforzo in più".

Calhanoglu più responsabile? "E' un leader per la squadra, un giocatore troppo intelligente, si sposa bene con qualsiasi compagno. Voglio tenere Calhanolgu vicino gli attaccanti perchè sa concludere, ci sta talvolta che si abbassi per migliorare il fraseggio. Ho stima per lui perchè è un ragazzo intelligente, sa leggere bene gli spazi".

Kjaer come sta? "Sono passati solo 15 giorni, difficile che ci sia per la partita di mercoledì, però sta bene ed è la cosa più importante".

Troppi gol subiti nelle ultime partite? "Nelle ultime partite non abbiamo più subito sulle palle inattive. Abbiamo subito gol dopo aver perso la palla. Non siamo stati eccezionali. Abbiamo lasciato qualche spazio di troppo. Ma bisogna lavorare di squadra ".

Ore 11.53 finisce qui la conferenza di Pioli