live Milan, Pioli: "Rebic ha fisicità e qualità straordinarie"

vedi letture

Dopo il match giocato contro il Bologna, parla in conferenza stampa il tecnico del Milan Stefano Pioli. Segui le parole dell'allenatore rossonero con il live su TMW.

Comincia la conferenza di Pioli

Com'è cresciuta la squadra? "E' cresciuta la conoscenza reciproca, è cresciuta la conoscenza delle nostre capacità. Abbiamo interpretato le partite con più qualità e personalità".

Cosa manca a Rebic per diventare top player?: "Per i numeri che ha lo è già, poi si può sempre migliorare. Sta mettendo in campo una fisicità e una qualità straordinaria. Credo sia sbagliato, però, andare sui singoli. La nostra forza è il gruppo. Siamo contenti, temevo questa partita, perchè aveva già vinto 7 volte in trasferta, tra cui anche quella contro l'Inter. Dobbiamo pensare alle prossime partite".

Preparazione atletica durante il lockdown? "Abbiamo usato buon senso durante la pausa, aumentando gradualmente i carichi. Quando c'è la disponibilità poi le cose riescono".

Felice per i complimenti? "Fa piacere, però i conti si fanno alla fine, al 2 agosto".

Cosa è cambiato in fase offensiva? "Abbiamo più convinzione in noi stessi e sono cresciuti anche singolarmente. Ho tante possibilità, stanno facendo tutti bene".

- termina qui la conferenza stampa di Stefano Pioli.