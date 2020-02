LIVE TMW - Milan, Pioli: "Rimpianto per quei 3 minuti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la sconfitta nel derby per 4-2 il tecnico del Milan, Stefano Pioli, parla in conferenza stampa. Segui le parole dell'allenatore rossonero su TMW.

Ore 23.40 inizia la conferenza di Pioli

Come ha preparato la partita? "L'avevamo preparata bene, poi in tre minuti è cambiata la partita. L'Inter ha preso coraggio e noi siamo diventati più fragili, abbiamo rimpianti sui quei tre minuti. Peccato perchè abbiamo fatto una grande partita. brutto uscire così dal derby. Abbiamo messo sotto un avversario più forte ma bisogna stare dentro la gara per 95 minuti".

Cos'è cambiato nella ripresa? "Con quei due gol dell'Inter la squadra non è stata capace di reagire, ma ora ci aspetta una grande partita giovedì, e dobbiamo analizzare i problemi".

Valutare la prestazione? "Rivedremo la prestazione, le cose positive e negative che non ci hanno permesso di vincere la partita".

Ore 23.45 finisce la conferenza di Pioli.