LIVE TMW - Milan, Pioli: "Settimana perfetta. Godiamoci la vittoria"

14.58 - Il Milan prosegue la sua striscia positiva battendo, per 3-2, l'Udinese a San Siro al termine di una partita rocambolesca e che vissuto mille storie nei 90 minuti. Decisiva la doppietta di Ante Rebic, entrato all'inizio del secondo tempo al posto dello spento Bonaventura. In mezzo il gol di Theo Hernandez, al sesto gol in campionato. Segui la conferenza stampa post gara di Stefano Pioli

Le piacerebbe che iniziasse oggi il campionato del Milan?

"Sarebbe bello se iniziasse oggi il campionato. Avevo chiesto ai giocatori la settimana perfetta e ci siamo riusciti, in mezzo a mille difficoltà. Essere riusciti a vincere oggi è stato molto importante, per noi e per i nostri tifosi che ci hanno spinto fino ale fine".

Ha mai visto un terzino come Theo?

"Lo stimolo tutti i giorni. Può diventare uno dei più forti al mondo. Nazionale francese? Dipende dalle scelte del CT, ma giocando così non può passare inosservato"

Quanti titolari ha oggi il Milan?

"19, ma spero di avere più giocatori a disposizione per il Brescia. Dobbiamo continuare con questo spirito. Vincere così ti dà tanta gioia. Dobbiamo gustarci la vittoria e recuperare energie. Il mese di gennaio sarà molto importante per il nostro futuro".

Ci spiega il cambio Rebic-Bonaventura?

"All'inizio eravamo contratti. Il gol subito ha messo la partita sui binari dell'Udinese. Jack abbiamo fatto fatica a trovarlo. Ho messo Rebic nella speranza che desse una mano alla squadra e che aprisse l'Udinese. E ci è riuscito".

Cos'è successo con Pairetto?

"Rebic si è fatto trovare pronto. Ha reagito bene dopo la sosta e ha svoltato senza che gli dicessi nulla. Dipende da loro. Con l'arbitro discussioni normali, è stato ammonito Castillejo per l'esultanza finale".

