live Milan, Pioli: "Siamo in fiducia, l'anno prossimo dovremo proseguire su questa strada"

vedi letture

Premi F5 per aggiornare la diretta

23.40 - Un Milan ricco di assenze pesanti non riesce ad andare al di là dell'1-1 contro un'Atalanta battagliera e vede complicarsi l'obiettivo quinto posto a due giornate dalla fine, in attesa del risultato di Roma-Fiorentina. Per gli orobici il discorso è simile, con le minime speranze di impensierire la Juventus che svaniscono. I rossoneri passano con una magia su punizione di Calhanoglu, ma la squadra di Gasperini è brava a non mollare e trovare il pareggio con Zapata, dopo che Donnarumma aveva parato un rigore a Malinovskyi. Tra poco le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa.

00.19 - Inizia la conferenza stampa

E' stata la vera prova di maturità del suo Milan?

"Devo dire che è stata una prova difficile, ma mi aspettavo una prestazione così. C'è fiducia, dobbiamo insistere. Dispiace non essere riusciti a vincere, ma calcolando che era la quinta partita in dodici giorni abbiamo fatto un'ottima partita".

Personalità e carattere si vedranno anche nella prossima stagione?

"Si dovranno vedere. Si vedono queste caratteristiche da gennaio, dobbiamo dare continuità, significherebbe fare tesoro di quello che abbiamo fatto nel girone di ritorno".

Pensa che l'Atalanta abbia buone possibilità contro il PSG?

"L'Atalanta è una squadra difficilissima, ma il PSG ha qualità importanti. Sarà una bella sfida, tutta da gustare".

Si aspetta che Calha rinnovi il contratto?

"E' un grande ragazzo e un grande giocatore. Io credo che continuerà su questi livelli e potrà fare ancora meglio, perchè sta acquisendo confidenza e autostima".

Che mercato dobbiamo aspettarci e che Milan sarà l'anno prossimo?

"Sarà un Milan che dovrà dare continuità e se ci sarà modo di intervenire lo faremo. Mi auguro che questa squadra crescerà, ci sono tanti giovani che stanno acquisendo personalità. E' una squadra che vedo in una crescita costante".

00.24 - Termina la conferenza stampa di Stefano Pioli.