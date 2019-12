LIVE TMW - Milan, Pioli: "Soddisfatto della prova, possiamo crescere ancora"

Diretta scritta su TuttoMercatoWeb.com. Premi F5 per aggiornare

Il Milan sbanca il Dall'Ara per 3-2 e dà continuità alla vittoria di sette giorni fa a Parma. Lo fa al termine di una buona prestazione di squadra, dove è tornato al gol Piatek dopo oltre un mese e con le conferme di Jack Bonaventura e, soprattutto, Theo Hernandez. L'allenatore milanista Stefano Pioli interviene in conferenza stampa.

Sono entrati bene i subentranti. E Piatek, ha ritrovato l'atteggiamento giusto?

"Tutto questo deve essere la normalità. Vuol dire che c'era qualcosa che non funzionava prima. Tutti meriterebbe di giocare. Ma tutti devono dare il massimo. Sono soddisfatto. La partita è stata bella. Ma adesso bisogna pensare al Sassuolo".

Siamo arrivati a vedere il Milan di Pioli?

"Ci sono ancora tante cose che possiamo fare meglio. Dobbiamo fare qualche errore in meno, le prestazioni sono in crescita. Sono contento di quello che vedo in campo, ma c'è tanto da migliorare".

Chi è il rigorista?

"Piatek è il primo e Kessie il secondo"

