LIVE TMW - Milan, Pioli: "Spesso si vince con i cambi"

Diretta scritta su TuttoMercatoWeb.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: inviato a San Siro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, parla in conferenza stampa a San Siro dopo la sfida contro la Spal. Segui con il live di TMW le parole del tecnico rossonero che analizzerà la partita che da poco si è conclusa.

23.20 - Comincia la conferenza di Pioli

Vittoria per il morale? "Si, ma non credo che la squadra sia stata fragile. Dal punto di vista tecnico dobbiamo crescere, ma dal punto di vista dello spirito siamo cresciuti. Vincere e soffrire fa crescere, la squadra è stata in campo con grande caparbietà. Dobbiamo commettere qualche fallo in meno, ma la testa era più dentro la partita oggi".

Paquetà migliore? "Ha fatto una prestazione superiore alle alte ma può fare di più. Abbiamo messo tanto spirito, e da questo atteggiamento non dobbiamo più tornare indietro, poi bisogna aggiungere la parte tecnica e abbinare le due cose".

Le scelte iniziali di formazione? "La migliore possibile, spesso sono fatte per mettere in campo più brillantezza fisica e mentale, credo che farò cosi domenica prossima, i giocatori che vedo più giusti per la partita li scelgo. Spesso le partite si vincono con i cambi e stasera l'abbiamo fatto".

Milan diverso nella ripresa? "Siamo cresciuti perchè la Spal è calata, ma siamo squadra dall'inizio alla fine, non abbiamo mai perso gli equilibri e la lucidità, bravi a rimanere in partita dall'inizio alla fine".

Musacchio ha problemi? "Ha avuto un affaticamento all'adduttore, ma in questo momento difendiamo a quattro, però poi abbiamo preparato delle scalate per il terzino dell'altra parte, può darsi che giocheremo ancora così. Duarte è entrato dentro bene, mi è piaciuto come l'ha interpretata, dipende da come vogliamo partire da dietro".

23.30 - Finisce qui la conferenza di Pioli