LIVE TMW - Milan, Riccio: "Zapata? Ha avuto un problema al flessore"

Successo importante per il Milan. I rossoneri conquistano tre punti contro il Genoa e volano al quarto posto in classifica. Al termine del match del "Ferraris", il vice dello squalificato Gattuso Luigi Riccio interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Milan uscito alla distanza.

"Per quanto riguarda gli infortuni e le squalifiche ci siamo un po' abituati. Abbiamo iniziato con fatica, avevamo le scorie delle ultime partite ma abbiamo tenuto botta anche grazie a Donnarumma. Poi ci siamo un po' svegliati, abbiamo guadagnato posizioni in avanti".

Milan imbattuto senza Higuain.

"Per quanto riguarda l'assenza di Higuain nel girone di andata può essere stata solo una coincidenza. Lui è un campione assoluto che ci ha dato molto in tanti aspetti. E' evidente che quando è stato chiamato in causa Cutrone, che oggi ha disputato una prestazione molto positiva, è stato fondamentale".

Milan quarto.

"E' stata una vittoria fondamentale in un campo dove è difficilissimo vincere. Match-ball ne abbiamo avuti anche in passato, non dobbiamo lasciarceli scappare. Partite decisive ce ne saranno ancora".

Oggi è una risposta nonostante le assenze?

"E' stata una gran risposta dei nostri ragazzi. Altre volte è successo e non ci siamo riusciti, come a Bologna o Frosinone. Oggi, dopo un periodo di sosta e nonostante le due gare dispendiose, siamo stati pericolosi nei momenti decisivi".

Come sta Zapata?

"Ha avuto una noia muscolare. Non sappiamo la precisa entità dell'infortunio ma è un problema al flessore".