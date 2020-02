LIVE TMW - Milan, Saelemaekers: "Un sogno l'esordio, spero di essere titolare"

Il Milan presenta alla stampa l'ultimo acquisto di gennaio Alexis Saelemaekers. Segui le parole del terzino destro acquistato in prestito dall'Anderlecht con il live su TMW.

Ore 12.30, inizia la conferenza di Saelemaekers.

E' iniziato un momento importante per la tua carriera?

"Si certo, domenica è stato un momento importantissimo, è un sogno che diventa realtà aver giocato al Milan".

Ricordi di Gerets?

"Mai conosciuto ma sono felice che ci sia stato un altro belga qui prima di me"

Formazione all'Anderlecht?

"Si privilegia tanto l'aspetto dei giovani, ho beneficiato di una formazione eccellente, e sono riconoscente al mio vecchio club".

Derby di Milano?

"Un derby è qualcosa di speciale, fa piacere giocare. Sono settimane particolari, e se giocherò sarà fantastico".

Quali sono le tue caratteristiche?

"Sono entrato come terzino, un ruolo che mi piace e posso giocare bene. Posso strappare la palla dai piedi dgli avversari, in fase offensiva sono molto vivace, posso dare il massimo e voglio aiutare i miei compagni".

Che ambiente hai trovato?

"Mi hanno accolto benissimo come se facessi parte del club da tempo, accoglienza fantastica, sono davvero molto felice di questo".

Lukaku amico o rivale?

"Mi ha inviato un messaggio, se avevo bisogno di consigli mi ha detto che ci sarà per me, bello incontrare qui a Milano qualcuno del proprio paese, anche per andare in giro per la città".

A chi ti ispiri in Europa?

"Mi piacciono molto i giocatori belgi, bello continuare con la filosofia del proprio paese. A livello europeo mi piace molto Ronaldo, un lavoratore accanito e modello per tutti i ragazzi".

Difficile lavorare al Milan?

"Lavorerò per eliminare i dubbi e dimostrare di essere pronto, se ci sono critiche non mi importa. Lavoro per essere titolare".

Incontro con Boban e Maldini?

"Mi sono trovato davanti a grandi profili, giocatori che ho sempre ammirato, è davvero un sogno".

Condividere lo spogliatoio con Ibra?

"Lo vedevo in tv invece ora è accanto a me, un qualcosa di davvero speciale".

Prima sensazione al Milan?

"Una sensazione di orgoglio essere contattato dal Milan, per me è stato un bel momento personale".

Perché il 56 come numero di maglia?

"Il 56 è il mio primo numero da quando ho iniziato a giocare, mi ha portato fortuna".

Compagno con qui mi trovo meglio?

"Bennacer mi ha accolto bene, chi parla francese soprattutto, ma spero di imparare subito la lingua italiana"

Prestito con diritto?

"Non so se rimarrò, riguarda il club, ma non voglio nemmeno saperlo, mi alleno al massimo e poi vediamo".

Com'è stato entrato nello spogliatoio del Milan?

"Si sente la grandezza di questa squadra, si sente la professionalità dei giocatori, suscita grande emozione e voglia di dare il massimo".

C'è un ex Anderlecht come Biglia...

"Lo ammiravo molto, mi fa piacere giocare con giocatori come lui, me lo ricordo all'Anderlecht".

La tua caratteristica migliore?

"Crossare, fare assist, la mia principale caratteristica".

12.45 - Finisce qui la conferenza di Saelemaekers.