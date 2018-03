LIVE TMW - Milan, Suso: "Un gol nei primi 45' può essere utile"

Fonte: Dall'inviato a Londra

19.28 - Il Milan prova l'impresa all'Emirates, dopo il 2-0 subito all'andata a San Siro. Sfida all'Arsenal, a breve sarà Gennaro Gattuso, in compagnia di Suso, a presentare i temi della partita.

19.39 - Suso e Gattuso sono arrivati in sala stampa. Inizia la conferenza stampa.

Hai già giocato all'Emirates. Quanto sarebbe bello fare un'impresa qui?

"A San Siro non è andata bene, dobbiamo provarci. Sarà una partita bella, noi dobbiamo continuare a migliorare e provare a vincere".

Ti aspetti un'Arsenal diverso?

"Non deve interessare quello che fanno loro, come usciranno in campo. Dobbiamo pensare a noi stessi, se faremo un gol nel primo tempo sarà molto meglio perché potrebbe condizionare la partita. Però dobbiamo entrare in campo senza l'ansia di fare un gol veloce, perché altrimenti rischieremmo di lasciare troppi spazi alle loro ripartenze veloci".

Avevate caricato troppo la gara dell'andata?

"Non c'è nulla da perdere, è una partita in cui la tensione c'è. Giochiamo contro una squadra grande, in uno stadio così bello. Per me era più difficile preparare la gara di Genova, e abbiamo fatto molto bene. Abbiamo sbagliato a San Siro, ma se domani giochiamo da squadra sono sicuro che avremo le nostre possibilità".

Vista la tua esperienza in Premier, come è cambiato l'Arsenal in questi anni?

"Penso che il campionato inglese sia molto competitivo. Tutte le squadre sono forti e hanno ottimi giocatori, con grandi allenatori. L'Arsenal non vive il suo momento migliore, ma hanno un ottimo allenatore e ottimi giocatori. Se fanno le cose come si deve, miglioreranno".

Ti ha sorpreso?

"Sì, ma anche no. Sono un'ottima squadra, che gioca un bel calcio".

Ultima domanda per Suso: la vittoria della Juventus in casa del Tottenham può ispirarvi?

"Penso che sono una squadra che non si arrende mai, che prepara bene le partite. Chi pensava che il Tottenham sarebbe passato facilmente non conosce la Juve: sono forti in difesa e in attacco, hanno una mentalità che fa la differenza. Ho sempre pensato che la Juventus sarebbe passata".

