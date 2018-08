LIVE TMW - Milan, visite ok per Castillejo e Laxalt. Ora idoneità e firme

Fonte: Con la collaborazione dell'inviato a Milano, Antonio Vitiello

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

13.48 - BACCA, VISITE COL VILLARREAL - Carlos Bacca sta svolgendo in questo momento le viste mediche con il Villareal. Il trasferimento del colombiano è contestuale a quello di Castillejo al Milan, dopo lo scambio (con conguaglio) effettuato dai due club.

13.16 - FIRMA VICINA - Diego Laxalt è arrivato da qualche minuto a Casa Milan per firmare il contratto con il club rossonero.

13.02 - LAXALT VERSO CASA MILAN - Visite mediche superate, Diego Laxalt sta andando adesso a firmare a Casa Milan. Accompagnato dall’agente Ariel Krasouski e dall’intermediario della trattativa, Gabriele Giuffrida, il giocatore sta per firmare il suo contratto con il club rossonero.

12.31 - CASTILLEJO, VISITE OK - Concluse le visite mediche anche per Samu Castillejo, uscito pochi istanti fa dalla clinica La Madonnina. Lo spagnolo, a differenza di Laxalt, è atteso adesso all'ottenimento dell'idoneità sportiva. Poi sarà il turno della firma sul contratto.

11.56 - NUMERI DI MAGLIA - Laxalt ha scelto la maglia numero 93, corrispondente al suo anno di nascita, mentre Castillejo vestirà la 29, la stessa che indossò al Malaga.

11.15 - LAXALT, VISITE TERMINATE - Sono terminate le visite mediche presso la clinica La Madonnina per Diego Laxalt. L'esterno uruguaiano (che ha già effettuato l'idoneità col Genoa) nel pomeriggio metterà la firma sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi quattro anni.

9.45 - LEONARDO E MALDINI AL LAVORO - Mentre Laxalt e Castillejo stanno svolgendo le visite mediche a La Madonnina, Leonardo e Maldini - in queste ultime e frenetiche giornate di calciomercato - sono già operativi a Casa Milan.

9.20 - PRESTITO CON OBBLIGO - Nella giornata di oggi, dopo le visite mediche di rito, sono previste le firme di entrambi i giocatori. Samu Castillejo arriverà al Milan con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Contestualmente all'approdo in rossonero dell'ex Villareal, Carlos Bacca ha compiuto il percorso inverso, trasferendosi nel club iberico.

8.58 - ARRIVA ANCHE CASTILLEJO - Anche Samu Castillejo pochi istanti fa è arrivato a La Madonnina per svolgere le visite mediche. L'esterno spagnolo sarà presto un altro nuovo acquisto rossonero.

8.30 - ECCO LAXALT - E' Diego Laxalt ad arrivare per primo alla clinica La Madonnina per sostenere le visite mediche (guarda le immagini di TMW in calce all'articolo). L'esterno uruguaiano, proveniente dal Genoa, guadagnerà 1.3 milioni per quattro anni col Milan. Al Grifone andranno 14 milioni più 4 di bonus. 11 milioni corrisponderanno al riscatto di Lapadula che i rossoblu avrebbero dovuto pagare tra un anno.

Giornata di visite mediche in casa Milan, con i due nuovi giocatori rossoneri - Diego Laxalt e Samu Castillejo - attesi dai test di rito prima di apporre la firma sui contratti.