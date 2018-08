LIVE TMW - Modric-day, entro 48 ore il suo futuro: l'Inter ha già l'accordo

© foto di Imago/Image Sport

10.50 - Modric poteva essere nerazzurro nel 2009 - C'è un retroscena che lega l'Inter e Luka Modric, grande sogno del mercato nerazzurro. Che il nerazzurro poteva vestirlo già nove anni fa. Era il 2009 - scrive il Corriere dello Sport - e Marco Branca bussò alla porta del Tottenham per il centrocampista croato, all'epoca ancora extracomunitario. Dopo un gran stagione con gli Spurs, Mourinho lo voleva alla sua corte ma fu impossibile intavolare una trattativa con Daniel Levy, che sapeva di avere un diamante a sua disposizione.

10.33 - Il Real gioca la carta maxi-ingaggio - I blancos proveranno a offrire un nuovo contratto al vicecampione del mondo con la sua nazionale, mentre la dirigenza nerazzurra attende l'incontro tra il calciatore e il presidente dei blancos, Florentino Perez. Alla base del nuovo accordo ci sarebbe un sostanziale ritocco dello stipendio.

10.25 - Nella giornata di ieri non ci sono stati tantissimi sviluppi, visto e considerato che Luka Modric si è allenato a Valdedebas ed è poi subito tornato a casa. Secondo Sky Sport, il croato è rimasto nella sua Moraleja insieme ai suoi agenti, blindato in casa, senza mettere il naso fuori ed esporsi in favore del Real Madrid, come chiederebbero i tifosi.

10.15 - Attesa per l'incontro con Florentino Perez - Intanto il Real Madrid nella giornata di ieri ha ufficializzato l'arrivo di Thibault Courtois, che oggi sarà presentato alle 13 in conferenza stampa. Ci sarà anche Florentino Perez, impegnato al momento su questo fronte. Ma non è da escludere che il colloquio con Modric possa avvenire in giornata. Al massimo, comunque, i due si vedranno domani.

10.10 - Modric ha già l'accordo con l'Inter - Luka l'ha fatto presente al Real Madrid e non sembra intenzionato a cambiare idea: vuole andare all'Inter. La Gazzetta dello Sport spiega che il centrocampista croato, in attesa dell'incontro con Florentino Perez, ha cominciato ad esporre al suo braccio destro il desiderio di vestirsi di nerazzurro. Dal canto suo José Angel Sanchez gli ha ribadito la linea del Real Madrid: è incedibile. Il patron iberico ha accettato di incontrarlo perché vuole evitare strappi, consapevoli che la voglia dell'ex Tottenham è quella di cambiare maglia per avere nuovi stimoli, non per soldi. Tanto che l'accordo con il club nerazzurro sarebbe già stato trovato. Si attende solo il summit con Florentino insomma, prima che l'Inter vada a bussare alla sua porta per trattare.

10.05 - Cari lettori di TMW, buongiorno. La giornata di oggi può essere importante per il futuro di Luka Modric, regista del Real Madrid e sogno di mercato dell'Inter, club convinto di riuscire a portare il campione classe '85 a Milano in questa finestra di calciomercato.