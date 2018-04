LIVE TMW - Modric: "Gara con la Juve sarà decisa dai piccoli dettagli"

Premi F5 per aggiornare la diretta

Fonte: dall'inviato a Torino

Al fianco di Zinedine Zidane, in conferenza stampa dall'Allianz Stadium, prende la parola il centrocampista croato Luka Modric. Su TMW potrai seguire in diretta tutte le dichiarazioni del numero 10 dei Blancos in vista della gara di domani contro la Juve.

Sulla gara: "In questo tipo di partite sono importanti l'esperienza ed i dettagli. Si affronteranno due squadre di grande qualità, vedremo chi sarà in grado di sfruttare le occasioni per vincere la partita".

Su Benzema: "Karim lo vedo bene, anche se non segna tanti gol. Ha segnato reti importanti, ma lui fa un grande lavoro per la squadra. Siamo felici di lui e speriamo che continui così".

Sulla formazione: "Vediamo cosa deciderà il mister domani".

Sulle sue condizioni: "Mi sento bene, non ho fastidi e per me questo è importantissimo. Speriamo che questo momento di forma continui a lungo".

Su Ronaldo: "E' in forma e spero continui. Con lui in questa forma abbiamo più possibilità di vincere e passare il turno".

Su Isco: "L'allenatore non sono io, vediamo cosa deciderà Zidane. Io posso dire che è un grande giocatore, molto importante per la squadra. Il resto chiedetelo a Zidane".

Sul rispetto della Juve: "Ci fa piacere, ma anche noi rispettiamo la Juve che è una grande squadra con grandi giocatori".

Su Bale: "Io lo vedo bene, felice, contento. Si sta allenando bene anche se questa stagione è stata complicata per via degli infortuni. Ora sta bene, ha giocato diverse partite e ha segnato. Sappiamo cosa può darci, l'importante è che sia fisicamente a posto. Le sue qualità le conosciamo, può dare molto alla squadra con la sua rapidità e le sue verticalizzazioni. Ora sta arrivando al top".

Sui titolari: "L'abbiamo dimostrato in questi anni. In campo ce la caviamo sempre bene, la cosa importante è che il gruppo sia unito e che lotti insieme. A prescindere da chi giocherà tutti possono dare molto, ma anche in questo caso decide il mister".