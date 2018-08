LIVE TMW - Modric vuole l'Inter: Perez stasera a Madrid, il Real non molla

© foto di Imago/Image Sport

17.45 - Il Real non molla - Nel confronto avvenuto dopo l'allenamento tra Modric e José Angel Sanchez, il Real Madrid avrebbe ribadito al centrocampista croato l'intenzione di non voler cedere un altro pezzo pregiato, dopo Cristiano Ronaldo. Il confronto con Florentino Perez sarà determinante, ma l'impressione è che il miglior giocatore del Mondiale dovrà fare i salti mortali se vorrà convincere il presidente a lasciarlo andare. Lo riporta Sky Sport.

16.20 - Il Real pubblica il video dell'allenamento di Modric - Attraverso il suo canale Twitter, il Real Madrid ha pubblicato il video del primo allenamento di Luka Modric di rientro dalle vacanze.

16.00 - In serata previsto l'arrivo di Perez a Madrid - Il Presidente del Real Madrid, Florentino Perez, sarà stasera a Madrid. Dopo aver parlato con José Angel Sanchez, Luka Modric si appresta ad avere l'incontro decisivo con il numero 1 del club campione d'Europa. Un incontro che determinerà il futuro del centrocampista croato e avverrà al massimo entro la giornata di domani.

13.56 - Modric ha lasciato Valdebebas - Luka Modric è stato l'ultimo calciatore a lasciare il centro sportivo di Valdebebas dopo l'allenamento mattutino e dopo l'incontro con José Angel Sanchez, numero 2 del Real Madrid.

13.30 - Primo allenamento per Modric dopo le vacanze - Questa mattina Luka Modric ha svolto la sua prima seduta dopo il rientro dalle vacanze. In attesa di chiarire il suo futuro - oggi con Sanchez, domani con Perez - il campione croato è tornato ad allenarsi col Real Madrid.

📸 | Luka #Modric est de retour. 💪 pic.twitter.com/WbmzCWQxDS — I was Born to be a Madridista (@b2baMadridista) 8 agosto 2018

12.25 - Modric vuole l'Inter: oggi summit con Sanchez e domani con Perez - Luka Modric vuole l'Inter. Come riporta Gazzetta.it, il calciatore croato ha ribadito al suo entourage di volersi trasferire all'Inter. Oggi a Valdebebas incontrerà José Angel Sanchez, numero due del club campione d'Europa. Domani parlerà con Florentino Perez, il presidente. E a entrambi dirà di voler andare via dal Real Madrid per trasferirsi a Milano.

11.13 - Marca: Real Madrid pronto all'adeguamento del contratto di Modric - Come riporta Marca, il Real Madrid è pronto a corrispondere a Luka Modric un nuovo ingaggio a cifre maggiorate rispetto a quelle attuali per convincerlo a restare.

11.04 - Modric in posa con la terza maglia: provocazione Real Madrid? - Nella giornata di ieri, il Real Madrid ha presentato la terza maglia del Real Madrid con Luka Modric in posa. Per il quotidiano Il Giornale, si tratta di un provocazione del club campione d'Europa non ancora rassegnato alla sempre più probabile partenza del campione croato.

10.29 - Non solo Modric.... Keita vicinissimo all'Inter - Non solo Luka Modric. In queste ore, l'Inter sta per chiudere un'altra operazione in entrata: Keita Balde Diao è a un passo dal club nerazzurro.

10.20 - Gli agenti di Modric sono a Madrid - Vlado Lemic e Predrag Mijatovic sono a Madrid. Ieri sera hanno avuto un summit con lo stesso giocatore per fare il punto della situazione. Anche la Gazzetta dello Sport sottolinea che la giornata di oggi sarà cruciale per il futuro di Modric: l'Inter è pronta a garantirgli un contratto molto importante fino al 2022, e in caso di rottura tra Modric e il Real Madrid il ds Ausilio preparerà in fretta le valigie per volare in Spagna.

10.10 - AS: rottura Modric-Real Madrid dovuta all'ingaggio - Dalla Spagna confermano che quella di oggi sarà la giornata decisiva per il futuro di Luka Modric: alla base della rottura col Real Madrid - si legge - c'è l'ingaggio. Il campione croato guadagna 6.5 milioni, l'Inter è pronta a garantirgli molto di più.

10.07 - Modric a Valdebebas - Luka Modric è regolarmente a Valdebebas, previsto per oggi il confronto con Florentino Perez.

10.05 - Lettori di TMW, buongiorno. Giornata decisiva per il futuro di Luka Modric, regista del Real Madrid. Il croato è il sogno di mercato dell'Inter, club convinto di riuscire a portare il campione classe '85 a Milano in questa finestra di calciomercato.