Il tecnico della Moldova, Engin Firat, commenta così la partita persa per 6-0 contro l'Italia. "A dire la verità sono molto avvilito, è la peggiore sconfitta per gol, anche pensando alla sfida con la Francia. Sapevamo che la qualità fosse molto alta. Se un giocatore non è in giornata abbiamo dei problemi, se in due steccano abbiamo grossissimi problemi, come è successo al ventiduesimo o al quarantacinquesimo. Lì c'erano 4-5 giocatori a sbagliare. Devo chiedere scusa ai fan della nostra nazionale, non è mai successo nella mia vita. Ci dobbiamo preparare per la nostra prossima partita in Grecia".

Come si recupera dopo una prestazione del genere?

"In questi casi si dimentica, quando uno deve affrontare la prossima partita... è imparare e prepararsi per la prossima. Non posso essere molto duro, devo motivarli".

Come state affrontando la situazione?

"Tutti hanno lo stesso problema. Però non sai mai con chi giocherai: Damascan non è con noi perché con la sua squadra, in Olanda, c'è un positivo e quindi sono stati messi tutti in quarantena".

