LIVE TMW - Monchi: "In semifinale? Spero il Siviglia. Ieri vittoria di Di Fra"

11.41 - Festa in casa Roma. In diretta su Twitter, Monchi, direttore sportivo dei giallorossi, celebra la vittoria di ieri: "Io penso che la Roma abbia fatto meglio del Barcellona in tutti i ruoli, ieri la squadra è stata molto superiore. Loro hanno gente che può fare gol in qualsiasi minuto, però ieri Alisson non ha fatto alcuna parata importante. Siamo stati superiori".

11.44 - Arrivano le prime domande dai follower giallorossi. Ha compreso la passione dei tifosi?

"Sì, ieri sono stato forse l'ultimo a uscire dall'Olimpico. A ogni semaforo le persone scendevano dalla macchina per fare foto e quando sono arrivato a casa c'era tantissima gente. Lì ho iniziato a capire quanto grande è l'amore dei tifosi per la Roma".

Cosa pensa del modulo usato ieri sera?

"Credo che ieri sia stata la vittoria di Di Francesco. C'eravamo sentiti lunedì sera, mi aveva detto che l'allenamento era andato bene e che avrebbe cambiato modulo. Io ero convinto che dovessimo fare qualcosa di diverso, che aveva ragione. È stata una scelta difficile, un rischio: è quello che deve fare l'allenatore, deve prendere decisioni diverse da quelle che potrebbero prendere i tifosi. Lui ha fatto una scelta che poteva sembrare strana, ma ne era convinto".

È già al lavoro per la squadra del prossimo anno?

"Sì. È un lavoro continuo, inizia non appena chiude il mercato. Sono contento del lavoro del mio staff, stiamo lavorando molto. Non vuol dire che abbiamo già preso cinque giocatori, ma stiamo costruendo l'idea di squadra per il prossimo anno".

Chi vorrebbe affrontare in semifinale?

"Una volta arrivati sin qui, è uguale. Potrei dire il Siviglia, perché vorrebbe dire che hanno eliminato il Bayern. Però penso che più difficile del Barcellona sia impossibile. Dobbiamo avere fiducia: con lavoro, unità e il sostegno dei tifosi possiamo arrivare dove vogliamo".

Cosa ha pensato quando l'arbitro ha indicato il dischetto del calcio di rigore?

"Penso che sia stato il quinto arbitro a fargli cambiare idea. Ero un po' arrabbiato perché a quel punto Piqué sarebbe dovuto essere espulso, penso che meritasse il rosso e che sarebbe stato importante. Però alla fine non è cambiato nulla".

Da domani testa al derby?

"Già da ieri sera. Sono due cose diverse: il percorso della Champions è positivo, ma in campionato non possiamo dimenticare che ci servono ancora punti per chiudere tra le prime quattro".

Ieri è sembrata una favola: De Rossi e Manolas hanno riscattato gli autogol del Camp Nou. E i tifosi si sono ritrovati nel proprio capitano.

"Penso che sia stato un copione perfetto. Se qualcuno avrebbe dovuto scriverlo, non avrebbe potuto pensarne uno migliore".

Ha sempre creduto alla possibilità di rimontare il 4-1 subito a Barcellona?

"Sarebbe una bugia dire che ero convinto al 100%. Però è vero che dopo la partita di Barcellona avevo parlato con Di Francesco e ci eravamo detti che il risultato non fosse giusto. Pensavamo che se avessimo fatto la stessa partita, senza autogol e con decisioni diverse dall'arbitro, forse avremmo avuto una possibilità. Penso al passato, col Siviglia: avevamo giocato in Europa League contro il Betis, avevamo perso 2-0 all'andata. Pensavamo tutti di essere usciti, ma ci siamo detti che rimanevano 90 minuti e che ci potevamo credere. È successa la stessa cosa ieri. Restavano 90 minuti, perché non potevamo farlo? Alla fine il premio è stato quello giusto".

