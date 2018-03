LIVE TMW - Monchi: "Voglio regalare alla Roma la stabilità del successo"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Ospite di Fox Sports all'interno della trasmissione "Filosofia Monchi" il ds della Roma si è raccontato fra passato, presente e futuro.

Perché Monchi? "Perché è il diminutivo di Ramon".

La mia giornata da direttore sportivo? "La prima cosa che faccio è andare in palestra. Arrivo a Trigoria e varo in palestra per buttare fuori la pressione. E' qualcosa di cui ho bisogno. Subito dopo leggo i giornali italiani e spagnoli. Dedico 40 minuti per aggiornarmi".

Il mio addio al Siviglia? "Sono immagine che tengo vicine al mio cuore e alla mia testa. Sarà per sempre riconoscente a questo club per tutto l'affetto che ho avuto durante tutti gli anni, sia da giocatore che da direttore sportivo. E' stato un giorno incredibile, inimmaginabile".

L'addio con indosso la maglia di Antonio Puerta? "Avrei voluto condividere quel giorno, il giorno del mio addio con un ragazzo che non ha potuto vivere a pieno la sua vita".

I trofei vinti a Siviglia? "I tifosi esultato per i trofei vinti, qualsiasi club abbiano nel cuore. L'aspetto economico è importante, ma è quello sportivo che fa la differenza".

Perché la Roma? "Ho ascoltato quello che mi proponeva e sono arrivato alla conclusione che era la società che mi proponeva quanto di più vicino a quello che avevo in testa per continuare a vincere. Avevo bisogno di una squadra che era convinta di prendere un direttore sportivo ma anche e soprattutto una persona".

Io e Maradona? "La nostra relazione si è costruita durante le nostre passeggiate mattutine. Quando viaggiavamo lui non poteva uscire a causa dei tifosi e così andavamo via presto. Stavo con lui per accompagnarlo ma anche per ascoltare le sue storie. Volevo conoscere il miglior giocatore del mondo".

Carlos Bilardo mia ispirazione? "Mi ha sempre affascinato il suo modo di pensare. Dava importanza alle piccole cose. Bilardo era ossessionato dal controllo, non voleva lasciare niente alla sorte. Ho imparato da lui".

Monchi più portiere o direttore sportivo? "Portiere. Perché è stato il realizzarsi del sogno di un bambino che già a tre anni giocava per strada".

L'acquisto che mi ha dato maggior soddisfazione è Dani Alves? "Dani rappresenta la filosofia di lavoro che mi piace di più, ovvero quello di acquistare un giocatore semi sconosciuto, avere la pazienza di attendere il suo adattamento, fare in modo che aiuti la squadra per raggiungere gli obiettivi e poi concretizzare una plusvalenza sul mercato. Questo è il lavoro perfetto per un direttore sportivo".

Il calcio e la tecnologia? "C'è un mix fra i dati e l'occhio. La scelta finale deve essere sempre legata alla visione del giocatore. Oggi tutte le squadre possono avere i dati su tutti i giocatori del mondo. Il tempo però è fondamentale. Bisogna sapere in anticipo che tipo di giocatore si cerca, quali sono le qualità che si ricercano e per questo è importantissimo la collaborazione fra il direttore sportivo e l'allenatore".

La scelta di Eusebio Di Francesco per la Roma? "Eusebio ha catturato la mia attenzione quando con il Sassuolo ha iniziato a fare grandi cose. Prima ancora di sapere che sarei arrivato alla Roma ho iniziato a seguirlo"

L'adattamento a Roma? "Avevo bisogno di cambiare e sono felice per l'accoglienza che ho ricevuto sia dalla società che dalla società".

Cengiz Under? "Aveva bisogno di tempo per adattarsi ad un nuovo campionato e ad una nuova lingua. LA gestione di Di Francesco del ragazzi è stata fondamentale. Il ragazzo poi è cresciuto, si è aperto e credo che sia sulla strada giusta".

Totti? "Francesco ha una credibilità così grande che la Roma non può fare a meno di utilizzarlo. E' un supereroe ed è impensabile non utilizzare i poteri che ha".

Le cessioni? "Tutti i club vendono, ma non lo si fa perché lo si vuole fare, ma per elevare il livello di una squadra nel suo complesso".

Il mio obiettivo a Roma? "Dare al tifoso quello che vuole. Sentirsi orgoglioso della propria squadra e di raggiungere gli obiettivi sportivi. Ma non un titolo. Io cerco la stabilità del successo. Vincere un titolo non è una prodezza incredibile, è diverso portare la Roma a competere costantemente ad alto livello".