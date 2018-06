LIVE TMW - Mondiali: day 2. Portogallo-Spagna 2-1 al 45'. Doppietta di CR7

Fonte: Hanno collaborato Marco Conterio e Ivan Cardia

20.47 - Tanto Portogallo, tanto Cristiano Ronaldo: l'asso del Real Madrid trascina i lusitani nel primo tempo della gara contro la Spagna. La prima frazione di gioco si chiude infatti sul 2-1 in favore della selezione di Lisbona, con doppietta di CR7. Nel mezzo, la rete di Diego Costa, con la Spagna vicinissima al secondo gol con Jordi Alba e Isco. Discutibili alcune scelte di Rocchi: molto dubbio il rigore dell'1-0, ma anche la convalida del momentaneo 1-1 spagnolo.

18.57 - Vittoria dell'Iran! - L'Iran ha vinto il terzo match di Russia 2018. Decisiva l'autorete realizzata allo scadere da Bouhaddouz al 93esimo. Clicca qui per rileggere la diretta testuale di Marocco-Iran

18.50 - Arrivate le formazioni ufficiali di Portogallo-Spagna

Portogallo (4-2-3-1) - Rui Patricio; Cedric, Pepe, José Fonte, Guerreiro; William Carvalho, João Moutinho; Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Gonçalo Guedes; Cristiano Ronaldo.

Spagna (4-2-3-1) - De Gea; Nacho, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Busquets, Koke; Silva, Isco, Iniesta; Diego Costa.

17.50 Finisce 0-0 il primo tempo tra Marocco e Iran, prima gara del Mondiale 2018 per le Nazionali del raggruppamento B, lo stesso di Spagna e Portogallo che giocheranno stasera alle ore 20:00. Meglio gli iraniani con Azmoun che ha però fallito due occasioni ghiotte, la più nitida al 43', neutralizzata da Munir. Al 18', invece, avanti i marocchini con una tripla occasione fallita però da Ziyach, Belhanda e Benatia grazie anche al salvataggio di Bieranvard.

16.27 Ultime di formazione verso Spagna-Portogallo di questa sera alle ore 20:00. La formazione iberica dovrebbe presentare il 4-3-3 con Isco e Silva del City ai fianchi di Diego Costa. Piqué e Ramos in mezzo, Nacho come terzino destro. Nei lusitani, invece, 4-4-2 per Fernando Santos con Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo. André Silva verso la panchina, spiega As, con Joao Mario titolare sull'esterno mancino.

16.15 Sono ufficiali le formazioni di Marocco e Iran, che si affronteranno tra poco nella prima sfida del Gruppo B del Mondiale di Russia 2018, lo stesso di Spagna e Portogallo. Ecco le scelte dei due allenatori:

Marocco (3-4-3): El Kajoui; Hakimi, Benatia, Saiss; Boussoufa, Ziyach, El Ahmadi, Harit; Amrabat, El Kaabi, Belhanda. CT: Herve Renard.

Iran (3-4-3): Beiaranvand; Rezaeian, Cheshmi, Pouraliganji; Ansarifard, Ebrahimi, Hajisafi, Shojaei; Jahanbakhsh, Azmoun, Amiri. CT: Carlos Queiroz

16.05 Giocano dal 1' Benatia e Ziyech, centrale della Juventus ed esterno d'attacco dell'Ajax che gioca nella Roma, nella gara delle 17 tra Marocco e Iran.

16.00 Finisce 1-0 per l'Uruguay la seconda sfida del girone A. A decidere la gara contro l'Egitto, il gol di testa all'88' di Gimenez dell'Atletico Madrid. Adesso Russia e Uruguay sono in testa a 3 punti, egiziani e Arabia Saudita in coda a 0.

15.07 - I campioni d'Europa sono chiamati al riscatto nel palcoscenico mondiale. Nel 2014 fu flop, quattro anni prima i lusitani furono sfortunati nel trovare la Spagna agli ottavi di finale. E proprio con la Roja ci sarà l'esordio della squadra di Fernando Santos. Ai microfoni di Tuttomercatoweb José Luis Vidigal ci dice la sua su Cristiano Ronaldo e compagni: "Da una squadra che ha vinto gli Europei evidentemente dobbiamo aspettarci tanto. Il Portogallo non sarà la selezione più forte del Mondiale, non sarà favorito per la vittoria finale ma è un candidato. Affrontare la Spagna all'esordio, proprio adesso con quel che è successo a loro, può essere un vantaggio e l'opportunità di vincere il girone. Questo ci porterebbe ad avere probabilmente un ottavo di finale morbido che ci potrebbe lanciare verso i quarti e magari in semifinale".

14.47 - Solo un'occasione per Luis Suarez durante il primo tempo tra Egitto e Uruguay. Il centravanti del Barcellona si è divorato un'occasione a pochi passi dalla porta, mentre la squadra di Cuper per ora tiene botta soprattutto difensivamente. Qui la diretta testuale del match CLICCA QUI!

14.12 - L'ISIS minaccia i Mondiali di calcio di Russia 2018. Il gruppo terroristico ha diramato un video con il villaggio olimpico di Sochi come teatro di un attacco senza precedenti, con droni utilizzati per sganciare bombe. "Un massacro come mai prima d'ora", le parole utilizzate.

14.01 - È iniziata la sfida tra Egitto e Uruguay.

13.54 - A chiedere il secondo giorno di gare sarà invece il primo big match del Mondiale, quello tra Spagna e Portogallo. Queste le probabili formazioni:

PORTOGALLO (4-4-2): Rui Patricio; Cedric Soares, Pepe, Bruno Alves, Guerreiro; Bernando Silva, Moutinho, Pereira, Joao Mario; Ronaldo, Guedes. A disposizione: Lopes, Beto, Fonte, Mario Rui, Dias, Adrien Silva, B.Fernandes, M.Fernandes, Carvalho, Andrè Silva, Quaresma, Gelson Martins. Allenatore: Fernando Santos.

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Odriozola, Piquè, Sergio Ramos, Jordi Alba; Thiago Alcantara, Koke, Iniesta; David Silva, Costa, Isco. A disposizione: Kepa, Reina, Carvajal, Nacho, Azpilicueta, Monreal, Busquets, Saul, Asensio, Lucas Vazquez, Iago Aspas, Rodrigo. Allenatore: Fernando Hierro.

13.27 - La seconda partita della giornata sarà quella tra Iran e Marocco. Queste le probabili formazioni:

MAROCCO (4-1-4-1): El Kajoui; Mendyl, Saiss, Benatia, Hakimi; El Ahmadi; Ziyech, Boussoufa, Belhanda, Amrabat; Boutaib. Ct: Renard

IRAN (4-3-3): Beiranvand, Mohammadi, Pouraliganji, Cheshmi, Montazeri; Shojaei, Haji Safi, Ebrahimi; Amiri, Azmoun, Jahanbakhsh. Ct: Queiroz

13.03 - Queste le formazioni ufficiali della sfida delle 14 tra Egitto e Uruguay. Out Salah, l'Uruguay avanti con Suarez e Cavani:

Egitto (4-4-2): El Shenawy; Gabr, Hegazy, Fathi, Abdel-Shafi; Hamed, Elneny, Abdalla, Trezeguet; Marwan, Warda.

Uruguay (4-4-2): Muslera; Caceres, Godin, Gimenez, Varela; Nandez, Vecino, Bentancur, De Arrascaeta; Suarez, Cavani. CLICCA QUI!

12.36 - Ai microfoni di Tuttomercatoweb Hazem Emam, ex stella dell'Egitto, ha presentato la squadra di Hector Cuper: "Salah è unico, sarebbe come togliere Messi all'Argentina o Ronaldo al Portogallo. C'è Sobhi, attualmente allo Stoke City o Warda, eletto miglior straniero del campionato greco. E poi occhio a Trezeguet: lo chiamano così per la sua somiglianza fisica ma gioca in un ruolo differente, esterno sinistro d'attacco dotato di grande velocità. Può essere la sorpresa del Mondiale e non è un caso che il Galatasaray abbia puntato gli occhi su di lui".

12.32 - Con molta probabilità Mohamed Salah non partirà titolare nella sfida contro l'Uruguay, contrariamente a quanto annunciato ieri da Cuper in conferenza stampa.

12.18 - Come detto saranno Egitto e Uruguay le prima Nazionali a scendere in campo nella giornata di oggi, con il calcio d'inizio fissato per le ore 14. Queste le probabili formazioni:

Egitto (4-4-2): El Shenawy; Gabr, Hegazy, Fathi, Abdel-Shafi; Hamed, Elneny, Trezeguet, Said; Salah, Mohsen. A disposizione: El-Hadary, Ekramy, Awad, Elmohamady, Gaber, Samir, Ashraf, Hamdy, Shikabala, Warda, Morsy, Sobhi, Mahmoud Kahraba. Commissario tecnico: Héctor Cúper

Uruguay (4-4-2): Muslera; Varela, Gimenez, Godin, Caceres; Nandez, Vecino, Bentancur, De Arrascaeta; Cavani, Suarez. A disposizione: Silva, Campana, Coates, Pereira, Gaston Silva, Torreira, Sanchez, Laxalt, Rodriguez, Urretaviscaya, Stuani, Gomez. Commissario tecnico: Oscar Tabarez.

11.48 - Alle 17 sarà il turno di Marocco e Iran, mentre il match clou sarà quello delle 20 tra Spagna e Portogallo: prima panchina per Hierro dopo l'esonero di Lopetegui, mentre Cristiano Ronaldo cercherà di essere da subito protagonista contro tanti dei suoi compagni al Real Madrid.

11.30 - Seconda giornata di partite per il Mondiale 2018. Dopo la rotonda vittoria della Russia contro l'Arabia Saudita nel match inaugurale, alle 14 saranno Egitto e Uruguay a sfidarsi nella sfida che chiuderà il gruppo A. Mohamed Salah sarà regolarmente in campo dopo l'infortunio patito nella finale di Champions League e Cuper punterà su di lui per prendere i primi punti nel girone.