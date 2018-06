LIVE TMW - Mondiali, day 3: oggi tocca a Francia, Argentina e Croazia

© foto di Insidefoto/Image Sport

Terzo giorno del Mondiale di Russia 2018. La giornata di ieri ha visto il successo di misura di Uruguay e Iran ai danni di Egitto e Marocco, mentre ieri sera Portogallo e Spagna hanno chiuso la gara sul 3-3.

10.52 - Queste le PROBABILI FORMAZIONI di Argentina-Islanda:

Argentina (4-2-3-1): Caballero; Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Mascherano, Biglia; Meza, Messi, Di Maria; Agüero.

Islanda (4-4-1-1): Halldorsson; Saevarsson, Arnason, R. Sigurdsson, Magnusson; J. Gudmundsson, Gunnarsson, Hallfredsson, Bjarnason; G. Sigurdsson; Finnbogason.

10.48 - Queste le PROBABILI FORMAZIONI di Francia-Australia:

Francia (4-3-1-2): Lloris; Sidibé, Varane, Umtiti, Mendy; Poga, Kante, Matuidi; Griezmann; Mbappè, Dembele.

Australia (4-2-3-1): Ryan; Risdon, Salinsbury, Jurman, Behich; Jedinak, Mooy; Leckie, Rogic, Nabbout; Juric.

10.45 - Cristiano Ronaldo esalta il Portogallo e stamane il Portogallo esalta Cristiano Ronaldo. Le prime pagine dei quotidiani lusitani sono ovviamente tutte per lui: "Ci lascia senza parole" titola A Bola; "Dio Ronaldo" addirittura il Correio da Manha. "Mostro" è ciò che scrive O Jogo; per Record invece è "Divino". Clicca qui per leggere l'articolo.

10.40 - Dalla Russia, il collega Tancredi Palmeri ha commentato per RMC Sport Network il pareggio tra Portogallo e Spagna, segnato anche dall'errore di David De Gea: "Clamoroso. De Gea si ricorda per la sicurezza, per le grandi parate. Chissà se non avrà subito la pressione che c'era prima della gara". Clicca qui per leggere l'intervista integrale.

10.35 - Bernard Lama, ex portiere della Nazionale francese, ha parlato della formazione di Deschamps attraverso Tuttomercatoweb.com. "Se questa è una Francia che può vincere il Mondiale?

"Sì e no. Sicuramente abbiamo ottimi giocatori a centrocampo, in attacco. Siamo una grande squadra ma molto giovane, manca esperienza e soprattutto è un gruppo che non si è allenato insieme spesso. Per cui serve tempo per trovare l'amalgama, giocare assieme per un po'", ha detto. Clicca qui per leggere l'intervista integrale.

10.30 - Questo il programma delle gare di oggi:

12:00 - Francia-Australia

15:00 - Argentina-Islanda

18:00 - Perù-Danimarca

21:00 - Croazia-Nigeria