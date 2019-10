LIVE TMW - Montella: "Spero che Ribery sia il giocatore dell'anno in Serie A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina va alla caccia della terza vittoria consecutiva in campionato e ci proverà domani alle 12.30 nella sfida del Franchi contro l'Udinese. Conferenza stampa di vigilia alle 9.45 per Vincenzo Montella, per presentare la partita e rivelare le ultime di formazione in vista del match contro i friulani di Igor Tudor. Segui il live di TuttoMercatoWeb.com.

9.47 - Inizia la conferenza stampa.

Quali sono i pericoli di questa sfida?

"L'Udinese è una squadra che attacca, servirà calma, pazienza, testa determinazione e velocità. Non nasconde nessuna insidia la sfida, la reputo una partita difficile".

Com'è andata la settimana visto che per la prima volta c'è serenità?

"L'appagamento è impossibile. Dovremo mettere in campo la stessa determinazione, la stessa adrenalina e lo stesso timore che abbiamo messo nelle precedenti settimane. Abbiamo cominciato a camminare adesso, per correre ci vorrà pazienza. Dobbiamo continuare su questa strada".

Ribery il migliore della Serie A a settembre. Come sta il ragazzo?

"Gli facciamo i complimenti e speriamo possa diventare il calciatore dell'anno. È abituato ai premi, non sapevo che non giovasse 5 partite consecutive dal 2014. Dobbiamo metterlo nelle condizioni di farlo rendere al meglio".

Come vivono il momento i giocatori che giocano meno?

"Dovranno essere la nostra benzina più avanti. Chi gioca meno può fare la differenza in ogni squadra. Sarà fondamentale la loro gestione, questa è stata una fase nella quale hanno giocato sempre gli stessi ma non sarà sempre così".

Come sta Pedro?

"Sta meglio e sta crescendo. È indietro dal punto di vista della continuità, si vede in allenamento che ha grandi qualità. Forse andrà in Nazionale, spero che giochi e che possa crescere fisicamente".

Le fa piacere la sosta?

"Dipende dal risultato di domani (ride ndr). Sono cose programmate, quindi lo sapevamo".

Come sta la squadra?

"Pedro non sarà in Primavera perché abbiamo scelto questo, visto che partirà lunedì. Lo stiamo gestendo perché non cede farsi male. Non so se lo convocherò, aspetto l'allenamento di oggi. Gli altri stanno bene, un difensore ha qualche acciacco ma spero che recuperi oggi".

Siete amareggiati della non convocazione di Castrovilli in Nazionale?

"Era una possibilità, si sentiva nell'aria, ma non credo che neanche il ragazzo ci sia rimasto male. Mancini sa cosa deve fare e credo che prima o poi lo convocherà".

Ha dubbi di formazione?

"Non tanti, abbiamo provato alcune situazioni ma non voglio dare anticipazioni, anche perché manca un allenamento".

Cosa pensa dell'Udinese?

"È una squadra completa, in attacco hanno tante soluzioni e dovremo fare attenzione".

9.56 - Termina qui la conferenza stampa di Montella.