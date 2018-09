LIVE TMW - Monza, Galliani: "Futuro? Berlusconi detta la linea"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Finisce la conferenza stampa di Galliani.

Sulle differenze tra i due inizi. "Il Milan di Silvio Berlusconi nasce il primo luglio 1987. Perché il primo anno non lo avevamo scelto noi, gli stranieri non si potevano cambiare. Poi prendiamo Sacchi, più Gullit e van Basten. Lì dà l'input. Noi dobbiamo diventare la squadra più forte del mondo. Cosa sarà del Monza lo detterà Silvio Berlusconi. La rima l'ha pensata lui, io ho messo la cavalcata delle valchirie, anzi, apocalypse now. Lì sono arrivati gli elicotteri, ma lì sono problemi psichiatrici che mi porto dietro da molto tempo e non guarisco più. La linea la detta Silvio Berlusconi".

Sulle squadre B. "Io sono favorevole. Se il Milan vuole farlo, nulla c'entra con il Monza. Noi abbiamo venduto il Milan più di un anno fa. Cosa fanno loro non sono affari nostri. Noi ci occupiamo del Monza, con il massimo impegno. Io sono tifoso del Milan, ma zero legame. Ha già cambiato due volte la proprietà. Fininvest è proprietaria del Monza, unica cosa che ci interessa".

Sul cambiare il calcio. "Non è che arriviamo al Milan... ahi, Milan. Arriviamo al Monza e stravolgiamo il Monza. Non è che adesso arrivano i fenomeni e cambiano, dipende cosa pensano le società. Il calcio è sempre stato il mio mondo, ma arrivo dalla Lega di A, le dinamiche di C non lo conosco. Non pensiamo di incidere nelle decisioni della politica del calcio. Piano piano ci occuperemo di tutte, come le altre società".

Sul sogno derby. "I sogni non si possono bloccare, quindi fra 2 anni. Vincere nel 2019 e poi la B nel 2020. Poi uno sognava Brigitte Bardot da giovane".

Sullo stadio. "Siamo diventati azionisti oggi, ma nessuno di noi ci ha ancora pensato. Noi siamo entrati per un fatto romantico. Abbiamo preso il Monza, vediamo cosa potremo fare".

Sull'acquisto del Monza. "Io non ho stressato Berlusconi, è una scelta loro. C'è Danilo Pellegrino, amministratore... appena ho intuito che c'era una possibilità ho chiamato subito. È venuta naturale, è un'idea che mi ha fatto felice. Ora siamo arrivati, se avessi dovuto comprare un'altra squadra lombarda avrei spento il telefonino. Sono legato indissolubilmente a Fininvest, sono 39 anni che sono legato a Silvio Berlusconi, il suo destino è legato al suo gruppo. Ho avuto offerte per fare il presidente di società importanti, ma non mi interessano".

Sulla crescita. "Non c'è niente di meglio dei risultati. Se vinci, se sali di categoria, il pubblico ti segue. Se sarà un Milan simpatico... il Milan, scusate, un lapsus freudiano, se il Monza farà bene i tifosi ci seguiranno".

Su Kakà. "Ripeto, il Monza futuro è deciso dal proprietario, Berlusconi. Le domande sul futuro verranno esaudite da Silvio quanto prima. Milan? Sono ad del Monza, parlo solo di Monza. Quasi mai le partite coincidono, ieri sera ho sofferto molto, ero stato invitato ma tornare alle 2, alle 3... Monza e Milan forever".

Sull'acquisto di un giocatore. "Per il futuro parla Silvio Berlusconi. I miei sogni me li tengo dopo che ha parlato lui. Mi sembra che abbiamo un buon centravanti, questo Cori, prima punta di livello. Un buon portiere, un ottimo tecnico, un buon ds. Io conosco tutti i procuratori d'Italia, ero ancora nel calcio pur non essendo nulla per il Milan. Vi pregherei di finirla con nomi che erano al Milan: va benissimo Zaffaroni, sia Antonelli, che Colacone, responsabile del settore giovanile. Il Monza è ben gestito, è primo in classifica, complimenti al presidente e al suo staff. Non abbiamo parlato con nessuno. Bisogna fare le cose, ma non è che possa portare Messi a Monza. Esaspero un filino il concetto".

Sulla sua professione. "Io sono un tifoso che può avere incarichi in una società. Sono un tifoso pazzo del Milan, soffro ed esulto ora che non ho una carica. Negli anni sessanta io facevo l'inviato per il Cittadino, non potevo avere una carica nel Monza, ma ero comunque un tifoso. Oggi sono ad, una volta ero consigliere, un anno fa non ero niente. Conta Fininvest, mi hanno nominato ad, ma è evidente che domenica mi ripresento a Ravenna".

Sui problemi delle leghe italiane. "Questa vicenda è sulla Serie B, non sulla C. Noi ci rientriamo di sponda. Tutti vogliono andare in B, ci sono problemi grandi per la giustizia sportiva, più che per l'organizzazione della Lega. C'è un Tar con una sezione e due magistrati che dicono due cose diverse. Non darei colpe a chi organizza, il problema vero è che la C devi vincere il girone, più la lotteria dei playoff... arrivare primo su 20 è difficile, difficile, difficile. Credo sia più facile fare B-A che non C-B. Arvedi ha messo montagne di soldi nella Cremonese, ma ha impiegato molto tempo a salire. Berlusconi negli ultimi tempi non riusciva più a seguire il Milan, per lui è quel derby, l'altra sera con Monza-Renate ha visto la partita. Si è visto 94 minuti di partita. A Berlusconi sta tornando l'entusiasmo".

Galliani su cosa è il Monza per Berlusconi. "Lui vuole fare qualcosa per questo territorio. Da Arcore si vedono le luci del Brianteo, saranno 3km al massimo. Da appassionato di calcio e di sport, è un atto d'amore. È brianzolo anche lui. Ha sempre amato il calcio, lo sport, prima di comperare il Milan aveva l'Edilnord, con tutto il settore giovanile. Con il Milan mette in piedi una squadra di pallavolo, di hockey, di baseball... volevamo prendere anche l'Olimpia, basket. Nel dna del gruppo dirigente c'è la passione per lo sport. E per il Milan. Cifre? Non le diamo, ma quelle date sui giornali sono molto vicine alla realtà".

Sempre Galliani. "Questa trattativa nasce il 31 agosto con una telefonata, ci siamo detti delle cose e le abbiamo tenute fino a questa mattina. Non ci siamo mai mandati nemmeno una mail. C'è una conoscenza di 40 anni, le parole o non si danno o si mantengono. Fininvest ha acquisito il 100% del Monza, siamo felici che Colombo rimanga il presidente. Deve arrivare primo per altre trentacinque partite e il problema è risolto. Sei già lì! Basta stare lì... e a posto".

Sul rientro a Monza. "Questa operazione è stata fatta con grande amore da Silvio Berlusconi. Non mi sarei mai occupato del Lecco, del Como, del Varese, perché da ragazzo ho preso botte. Pietrone alla stazione di Como... Il Monza non è tradire il Milan. Ritorno a casa dopo 31 anni. Sono sempre stato del Monza, ero in prestito. La mia vita senza Silvio Berlusconi sarebbe stata molto diversa, meno piacevole. Tra un po' di giorni, forse già venerdì prossimo, convocherà una conferenza stampa per i progetti del Monza. I giornalisti si ritengano in preallarme, in una sede che deciderà lui, forse a Villa Gernetto. Rispondo a tutti, ma quali obiettivi avrà il Monza... Noi non abbiamo giocato. Si faceva fatica a firmare".

Prende la parola Adriano Galliani. "Grazie per essere intervenuti così tanti. È un segnale importante. Oggi è una giornata di grande commozione. Grazie a Silvio Berlusconi torno nella mia squadra del cuore. Era il settembre del '75 quando sono entrato nel Monza. Come presidente c'era Giovanni Cappelletti e come vice Felice Colombo. Eravamo un gruppo unito. Ho così tanti ricordi che è difficile metterli in ordine cronologico. Il Monza è la mia vita. Incontro Berlusconi il primo novembre del '79. Ero un suo fornitore. Mi invita a cena e quella sera parlammo del Monza. Mi chiese se con l'elettronica industriale avrei potuto costruire tre reti. E do a lui disponibilità. Ma a una condizione: il poter seguire il Monza in casa e in trasferta.Quindi se mi fossi trovato a Trieste per lui, avrei dovuto avere il tempo di andare a vedermi Catania-Monza, anche in trasferta. Mi disse sì. Andai avanti col Monza per 10 anni, mi dimetto nel 1985 e me ne vado al Milan con Berlusconi. Dov'è Massaro? Lui sa che ho sempre chiesto cosa faceva il Monza entrando in spogliatoio. Quando siamo saliti dalla D alla C ho chiamato Nicola per fargli i complimenti. Il Monza è nel DNA della mia famiglia: mia mamma era parente di Gaetano Ciceri, presidente negli anni '30. A 5 anni andavo già allo stadio".