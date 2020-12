live Nainggolan al Cagliari: il belga è atterrato in Sardegna

vedi letture

Radja Nainggolan è pronto a tornare per la terza volta in carriera al Cagliari. Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato la fumata bianca nella trattativa fra l'Inter e la società sarda, oggi seguiremo live tutti gli sviluppi e i retroscena di quella che potrebbe diventare una delle operazioni più importanti del mercato invernale.

19.13 - Nainggolan atterrato in Sardegna - Radja Nainggolan è atterrato a Cagliari, il centrocampista vestirà presto la maglia dei rossoblù per la terza volta, dopo aver svolto le visite mediche questa mattina.

12.18 - Nainggolan parla a Villa Stuart - Radja Nainggolan è arrivato a Roma, a Villa Stuart, per sostenere le visite mediche con il Cagliari. Il Ninja ha anche rilasciato le prime dichiarazioni, soffermandosi anche con una battuta sugli ultimi mesi in nerazzurro: "Sei contento? Certo... ancora non è ufficiale però. Rimpianti per come è andata all'Inter? Mi sono messo a disposizione ma non ho avuto possibilità, pazienza", ha chiosato Nainggolan prima di entrare all'interno della clinica.

📹 #Nainggolan a VillaStuart prima del ritorno al #Cagliari: "Contento di tornare? Certo! Rimpianti #Inter? Mi sono messo a disposizione ma non ho avuto la possibilità"

👉 @dariomarchetti7 pic.twitter.com/JKe9XD1ZI5 — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) December 30, 2020

11.50 - Di Francesco pensa alla conferma del 3-5-2 - Con l'arrivo di Radja Nainggolan, il Cagliari potrebbe cambiare il proprio sistema di gioco. O meglio, potrebbe confermare il 3-5-2 visto nell'ultima di campionato contro la Roma e lasciare da parte il 4-2-3-1 che in questo avvio di campionato si è visto spesso e volentieri. In questa veste il Ninja andrebbe ad agire dietro le due punte, Joao Pedro e Simeone, fungendo da raccordo col centrocampo Marin-Nandez. Sugli esterni due fra Zappa, Lykogiannis, Sottil e Ounas.

10.53 - Oggi le visite di Nainggolan - Il Cagliari non perde tempo. Dopo aver sbloccato l'operazione Radja Nainggolan con l'Inter nella giornata di ieri, secondo le ultimissime raccolte da TMW già oggi in tarda mattinata la società sarda farà svolgere al Ninja le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto. Nainggolan, ricordiamo, passerà al Cagliari in prestito secco fino a fine stagione.

10.15 - La conferma di Nainggolan - Radja Nainggolan torna al Cagliari, per la terza volta in carriera. Il via libero ultimo e definitivo da parte dell'Inter alla società sarda è arrivato nella giornata di ieri, proprio quando i vertici nerazzurri si sono riuniti ad Appiano per il punto sul mercato. Il Ninja torna in Sardegna in prestito secco per 6 mesi, con parte dell'ingaggio pagato proprio dall'Inter. Nainggolan intanto, tramite le proprie stories su Instagram, ha di fatto confermato la notizia del suo ritorno a Cagliari condividendo il pensiero di un tifoso: "Bentornato a casa!", si legge nel post a corredo di un'immagine dello stesso giocatore con la maglia del club sardo sulle spalle.

09.30 - Prestito secco fino a giugno - Il via libero definitivo è arrivato nella giornata di ieri, con l'Inter riunita nel summit di mercato di Appiano Gentile. I nerazzurri, che pagheranno una parte dell'ingaggio del Ninja, hanno dato l'ok alla partenza in prestito secco fino al termine della stagione.