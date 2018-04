LIVE TMW - Nainggolan: "Dobbiamo vincere qualcosa per i tifosi e la Roma"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Dal nostro inviato Pietro Lazzerini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Roma, Radja Nainggolan, alla vigilia della gara di domani contro il Barcellona, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, ha preso la parola in conferenza stampa per presentare la sfida. Queste le sue parole:

Sulla sua carriera: "Non ho vinto niente ma ho sempre giocato per vincere. A volte preferisco prendere la strada più difficile. Io voglio essere protagonista di un progetto, non in una squadra tra le favorite. Ho scelto questa piazza per questo. Prima o poi dovremo vincere qualcosa. Una piazza come Roma si merita qualcosa di importante".

Sul centrocampo: "Loro hanno un grande palleggio e grande qualità, ma all'andata non ho visto tutta questa differenza. Siamo stati un po' sfortunati negli episodi che però fanno sempre la differenza. Speriamo di fare pochi errori e di sfruttare le nostre occasioni".

Sulle percentuali di passare il turno: "Non lo so. Abbiamo avuto occasioni di segnare anche all'andata e anche contro la Fiorentina ne abbiamo avute tante. Dipende da noi, dobbiamo essere più cattivi sotto porta e sfruttare le occasioni che riusciremo a costruire. Noi dobbiamo entrare in campo con la convinzione di poter far male anche a una squadra come il Barcellona".

Sull'essere al 100%: "Penso che prima della partita contro il Bologna ero vicino al massimo, ma il problemino muscolare mi ha dato un po' di fastidio. Ora sto meglio e sto lavorando un po' di più personalmente per tornare al top. Io voglio giocare sempre, anche con i dolorini. Contro il Barcellona non potevo spingere al massimo e ho deciso di lasciare spazio a chi stava meglio. Adesso però ho pensato di mettermi a posto il prima possibile e adesso sto di nuovo meglio".

Sugli arbitri in Europa: "Ci sono stati episodi in cui potevamo fare gol e riaprire le partite. Se restiamo sempre sugli errori potremmo scrivere libri su ciò che accade. Pensiamo a domani a cosa faremo e al modo in cui affronteremo il Barcellona".

Se si sente un giocatore che potrebbe giocare nei top club europei: "Giocare questa partita è già un sogno che realizzo. Ogni squadra viene costruita sulle caratteristiche dei giocatori. Non so se potrei giocare nel Barcellona, ma nel mio piccolo sono soddisfatto di quello che ho fatto, cercando sempre di migliorarmi. Non tocca a me dirlo.

Interviene Di Francesco: "Domani deve dimostrarci che può farlo, ha qualità impressionanti. Magari non è riuscito a mostrarle con continuità ma queste sono occasioni in cui deve trascinare i compagni. Potrebbe giocare in tutti i top club in Europa".