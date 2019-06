LIVE TMW - Napoli, ADL: "Ancelotti vuole James Rodriguez, ci proviamo"

Premere F5 per aggiornare la pagina

15.00 - Aurelio De Laurentiis ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli'. Attraverso la radio ufficiale del club, il presidente del Napoli farà il punto sulle trattative di calciomercato.

15.26 - Inizia l'intervista.

Ci sono novità sulla possibile amichevole contro il Barcellona? "Avevo promesso un regalo ai tifosi per il mese di agosto. Poi non ho potuto più dire nulla perché ho firmato un impegno con la controparte. Oggi però lo posso dire: posso confermare la doppia amichevole in America col Barcellona (il 7 a Miami e il 10 a Detroit). In quei giorni andremo dunque negli Stati Uniti per affrontare questa importante sfida che ci aiuterà a anche a capire il nostro livello".

Novità su James Rodriguez? "Noi abbiamo sempre detto che avevamo bisogno di sistemare i due terzini e un attaccante. James risponde ad un quadro di desiderio di Ancelotti. Non so quanto risponda al 100% alle nostre esigenze di gioco. Ma non si può certo mettere in dubbio le sue qualità. Poiché però il nostro mister sa perfettamente quanto può essergli utile, perché lo ha già avuto, io ho detto: anche se costosissimo, andiamo avanti a trattarlo. Se non dovesse andare in porto questa pista, si passerà con Mino Raiola a parlare di Lozano".