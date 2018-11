LIVE TMW - Napoli, Allan: "Gara col Chievo servirà da lezione per domani"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Amici di Tuttomercatoweb.com, buongiorno! La nostra redazione vi dà il benvenuto alla diretta testuale della conferenza di Allan, centrocampista del Napoli che a breve affiancherà Ancelotti in conferenza stampa dal centro tecnico di Castel Volturno alla vigilia della sfida con la Stella Rossa.

14.36 - Inizia la conferenza stampa

Dopo domenica cosa vi siete detti?

"C'è rammarico, ma può servire da lezione. La gara di domani sarà importante, Stella Rossa difende bene e servirà cattiveria per i tre punti".

Hai accarezzato l'idea di giocare con l'Italia?

"No, non ci ho mai pensato. Ho sempre avuto la testa sul Napoli, è arrivata questa chiamata importante e sono felice".

Ti senti uno dei leader della squadra?

"Sì, sono cresciuto, insieme alla squadra. Abbiamo tanti leader, è la forza del nostro gruppo. Cerchiamo sempre di aiutarci perché se siamo uniti possiamo fare grandi risultati".

Quanto è importante essere considerato uno dei simboli del Napoli: "Mi fa tanto piacere, i tifosi napoletani sono appassionati, fa di tutto per seguire il Napoli. Cerco di ripagare tutto sul campo per vincere ogni contrasto, questo per me è tutto".

Con Neymar hai scherzato sul girone?

"Sì, anche con quelli del Liverpool. E' un girone difficile, vogliamo andare avanti tutti... che vinca il migliore".

Sei un punto di riferimento per i compagni di reparto giovani che hanno bisogno del tuo percorso?

"Sappiamo che non è facile a questi livelli, ci sono tanti giocatori bravi, poi è difficile mantenersi lì, Zielinski, Fabian, Rog, Amadou, siamo in tanti e cerchiamo di dare consigli ma anche io imparo da loro".

15.02 - Termina la conferenza stampa