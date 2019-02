LIVE TMW - Napoli, Ancelotti: "4 volte davanti al portiere, mancato solo il gol"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Napoli a breve in conferenza risponderà alle domande della stampa dopo il pareggio contro la Fiorentina: "E' mancato il colpo finale, la finalizzazione, serviva più freddezza ma al 99% abbiamo fatto tutto bene".

Sta diventando una costante la poca concretezza sotto porta. E' un problema di attaccanti non freddi? "Non posso incidere sulla freddezza con gli allenamenti, io mi devo preoccupare dei movimenti che sono stati corretti quasi sempre in entrambe le fasi, al 99% abbiamo fatto bene anche davanti perché siamo arrivati quattro volte davanti al portiere e bisogna migliorare, forse è più un aspetto psicologico, ma gli attaccanti sono convinti che si rifaranno".

Ottima prova di Maksimovic, può anch costruire da dietro come Albiol? "Ha sempre dimostrato grande affidabilità sia da terzino che da centrale, non fa errori, è sempre pulito in entrambe le fasi. E' un ottimo giocatore".

Su Meret e Lafont: "Il portiere della Fiorentina è stato più impegnato stasera, sono due ottimi portieri con un grande futuro. Occasioni della Fiorentina? Direi nella prima parte con la pressione, ci hanno costretti a lanciare troppo, ma poi superata la pressione abbiamo trovato la profondità e siamo andati davanti al portiere. Era come l'avevamo programmata, dovevamo attaccare proprio così, i compiti sono stati svolti tutti, tranne il tiro finale...".

Il distacco dalla Juve toglie l'attenzione giusta? "No, mentalmente ed a livello tecnico abbiamo fatto la partita. Noi dobbiamo fare il nostro campionato, senza pensare tanto, ora inizia l'Europa League e saremo pronti sicuramente come stasera".

Sull'infortunio di Mario Rui: "Problema muscolare, lo valuteremo tra domani e dopo domani".